Crédits immobiliers : Des taux historiquement bas depuis une décennie

La Banque de France a révélé une chute notable des nouveaux crédits immobiliers, touchant leur plus bas depuis 2014 dans le premier semestre 2024. Les acheteurs se font de plus en plus rares, pris en étau entre des taux élevés et des prix stables. Face à cette situation, comment le marché immobilier va-t-il évoluer?

TL;DR Les nouveaux crédits immobiliers sont au plus bas depuis 2014.

Les taux d’intérêt ont baissé mais restent plus élevés qu’en 2022.

Le marché immobilier est freiné par des règles de crédit strictes.

Une chute historique des crédits immobiliers

La Banque de France a récemment fait état d’une chute drastique des nouveaux crédits immobiliers. En effet, pour la première moitié de l’année en cours, ces crédits se sont élevés à seulement 47,3 milliards d’euros.

C’est une baisse exceptionnelle de 36% par rapport à cette même période l’an dernier. Cette situation ne s’était pas produite depuis maintenant dix ans.

Des taux d’intérêts plus cléments mais insuffisants

Malgré cette baisse, les prêteurs les plus récents bénéficient de taux d’intérêt un peu plus avantageux, qui sont passés de 4,17% en janvier à 3,70% en juin.

Cependant, même dotés d’un taux plus clément, ces prêts ne suffisent pas à contrebalancer la perte de pouvoir d’achat immobilier des ménages. En effet, ce taux était encore deux fois et demi inférieur au premier trimestre 2022, à 1,80%.

Les primo-accédants et les ménages modestes pénalisés

Il convient de noter que les ménages modestes et les primo-accédants sont les plus touchés, ne tirant pas profit du récent repli des taux de crédit immobilier.

Ce léger mouvement à la baisse et les incitations des banques ne semblent pas inspirer suffisamment de confiance aux candidats à la propriété pour dynamiser le marché. Le principal obstacle reste le prix élevé de l’immobilier.

Des règles de crédit strictes

De plus, le marché est entravé par des règles de crédit strictes émises par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). Par exemple, les banques doivent respecter un taux d’effort de 35% maximum et une durée d’endettement de 27 ans.

Toutes ces conditions et l’environnement politique incertain semblent rendre les ménages plus prudents, ce qui se traduit par une demande de crédits immobiliers atone. La Banque de France reste néanmoins optimiste, prédisant une « reprise graduelle » du marché.