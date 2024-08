Covid-19 : persistance de troubles cognitifs et psychiques sur plusieurs années

D'après une récente étude, les personnes ayant été hospitalisées à cause de la Covid-19 continuent de souffrir de troubles cognitifs et psychiatriques même deux à trois ans après l'infection. Cela ne soulève-t-il pas des questions sur les effets à long terme de ce virus ?

TL;DR L’étude montre que la Covid-19 peut engendrer des séquelles à long terme.

Les symptômes prédictifs sont la dépression, l’anxiété, et les problèmes de mémoire.

Ces problèmes peuvent affecter sérieusement la vie professionnelle des patients.

Des séquelles à long terme imputables à la COVID-19 selon une étude

Selon une nouvelle étude publiée en juillet 2024 par les universités d’Oxford et de Leicester, dans le journal Lancet Psychiatry, la COVID-19 pourrait provoquer des symptômes à long terme tels que la dépression, l’anxiété, et d’autres troubles cognitifs.

Cette recherche met l’accent sur l’impact durable que le virus peut avoir sur la santé morale et cognitive des individus ainsi que sur leur carrière professionnelle.

Un suivi longitudinal des volontaires

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont réalisé le suivi de 475 patients hospitalisés à la suite de l’infection par le SARS-CoV-2, issus de la première vague de la pandémie.

Une évaluation régulière de leur état de santé a été réalisée via divers tests cognitifs et questionnaires pour évaluer leurs symptômes de dépression, d’anxiété, de fatigue et leur perception de leur capacité de mémorisation.

Des scores sous la moyenne

Deux à trois ans après l’infection, les participants ont obtenu des scores nettement inférieurs à la moyenne aux tests cognitifs.

La baisse était si significative qu’elle équivalait à une perte de 10 points de QI. De plus, une proportion importante a révélé des symptômes graves de dépression, d’anxiété, de fatigue et de problèmes de mémoire subjective qui semblent s’accentuer avec le temps.

Impact professionnel

L’étude révèle également que plus de 25 % des patients interrogés ont changé de métier les années suivant leur hospitalisation. Une mauvaise santé était généralement mise en avant comme raison principale de cette reconversion. Les chercheurs ont noté une forte corrélation entre le changement de profession et les déficits cognitifs, illustrant que les séquelles cognitives de la COVID-19 peuvent avoir un impact significatif sur la vie professionnelle des patients.

En somme, cet éclairage scientifique nous pousse à approcher la maladie sous un angle plus global, en considérant son impact durable sur la santé et la vie professionnelle des individus. “Ces résultats nous aident à comprendre le fardeau des symptômes cérébraux que ressentent les personnes des années après une hospitalisation pour COVID-19…,” résume le Dr Maxime Taquet, de l’université d’Oxford, qui a dirigé l’étude.