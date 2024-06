Covid-19: hausse des cas, le remboursement de votre dépistage est-il assuré ?

Depuis quelque temps, la France assiste à une montée significative des cas de Covid-19. Un dépistage est fortement recommandé en présence de symptômes, toutefois le remboursement du test PCR ou autotest découle de plusieurs conditions. Comment ces facteurs influencent-ils le remboursement?

Tl;dr Le virus Covid-19 a récemment connu une hausse de cas.

Le remboursement du dépistage dépend du type de test réalisé.

L’autotest coûte entre trois et quatre euros mais n’est pas remboursé.

Les tests PCR, plus efficaces, sont remboursés avec une ordonnance médicale.

La recrudescence de la Covid-19

Sans être alarmiste, il est important de noter que nous ne sommes pas totalement débarrassés du Covid-19. Il y a eu une augmentation significative des cas ces dernières semaines, due en partie à l’apparition du nouveau variant, le Flirt.

Face à ce contexte, un regain de vigilance s’impose. Test, symptômes, contact avec un malade… les doutes et les questions se multiplient. Afin de contrer l’épidémie, il est fondamental de réaliser un dépistage en cas de doute. Cependant, ce dernier est-il remboursé, tout comme lors du pic de cette crise sanitaire ?

Les types de tests et leur remboursement

Il faut préciser que le remboursement dépend du type de test effectué. Un autotest, recommandé pour les individus les moins à risque ne présentant pas de symptômes majeurs, est à un tarif assez abordable, soit entre trois et quatre euros, bien que non remboursé.

Ce dernier est disponible sans ordonnance dans les pharmacies. Il est essentiel de mentionner que malgré sa commodité, l’exactitude de cet autotest est limitée.

Les tests PCR et leur efficacité

Les tests PCR, pour leur part, nécessitent une visite dans un laboratoire d’analyses médicales. L’ordonnance médicale est un élément clé pour le remboursement. Si vous êtes muni de celle-ci, le test est intégralement remboursé.

Sinon, la Sécurité sociale et votre mutuelle peuvent couvrir une partie des coûts. Plus fiables, ces tests ont un coût plus élevé, s’élevant à plusieurs dizaines d’euros, jusqu’à soixante euros dans certains cas.

Même en cas de résultat positif, l’isolation stricte n’est plus requise. Il vous est cependant demandé de porter un masque et de respecter les mesures barrières pour limiter la propagation du virus. Un arrêt maladie pour le Covid-19 ne peut être prescrit que par un médecin.