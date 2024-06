Contre obésité et surpoids, mieux vaut faire du sport le soir

Pour les adultes sédentaires en surpoids ou obèses, il est préférable de réaliser une activité physique modérée à intense en soirée afin de réduire efficacement leur taux de sucre sanguin. Quel sera votre programme sportif de ce soir ?

Tl;dr L’activité physique influe sur le taux de sucre dans le sang.

Des chercheurs espagnols ont mené une étude sur ce sujet.

Faire plus d’exercice le soir réduit la glycémie.

Jonatan R. Ruiz préconise une prescription d’exercices précise.

Quand faire de l’exercice pour optimiser la glycémie ?

Une récente étude menée par des chercheurs de l’université de Grenade en Espagne offre une nouvelle percée sur le lien entre l’activité physique et le contrôle de la glycémie.

Selon cette étude, bien que l’activité physique soit reconnue pour son impact bénéfique sur la régulation du taux de sucre dans le sang, le moment où elle est pratiquée serait également un facteur déterminant.

L’étude en détail

Les chercheurs ont utilisé les données d’une cohorte réalisée dans le cadre d’un essai clinique espagnol. Il s’agissait d’analyser l’influence de l’heure de l’exercice sur les taux de glycémie.

Pour ce faire, ils ont suivi, grâce à un accéléromètre au poignet et un dispositif de surveillance de la glycémie, l’activité physique et le taux de sucre de 186 adultes souffrant de surpoids et d’obésité pendant une période de 14 jours.

Les résultats

Le volume d’activité physique a été classé en différentes catégories : inactivité, matin, après-midi, soir et mixte en fonction du moment où plus de 50 % de l’activité modérée à intense était réalisée.

Les résultats ont révélé une baisse significative de la glycémie, qu’elle soit diurne, nocturne ou globale, chez les participants ayant effectué plus de 50 % de leur activité physique modérée à intense le soir.

“Cette association était plus forte chez les volontaires présentant des troubles de la régulation du glucose. Le schéma de ces associations était similaire chez les hommes et les femmes.”, a déclaré Jonatan R. Ruiz, professeur d’activité physique et de santé et co-auteur de l’étude.

L’importance d’une prescription d’exercices précise

En conclusion, le “personnel sportif et médical certifié devrait tenir compte du moment optimal de la journée pour améliorer l’efficacité des programmes d’exercice et d’activité physique qu’il prescrit”, a souligné le professeur Jonatan R. Ruiz. Ainsi, le moment de l’exercice serait un facteur clé à prendre en compte dans la régulation du taux de sucre dans le sang.