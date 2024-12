Consommer cette boisson quotidienne peut prolonger la vie de deux ans!

Il a été officiellement prouvé : savourer quotidiennement cette boisson réconfortante permettrait d'allonger l'espérance de vie de deux ans !

Tl;dr Boire du café régulièrement peut prolonger la vie de 1,8 an.

Le café atténue les principales causes de mortalité et préserve les mécanismes biologiques du vieillissement.

La consommation modérée de café est recommandée et bénéfique pour la santé.

Une tasse de café pour la longévité

Amateurs de café, réjouissez-vous ! Une nouvelle étude suggère que votre boisson préférée pourrait vous aider à vivre plus longtemps. Selon cette recherche, boire du café régulièrement pourrait ajouter en moyenne 1,8 année à votre vie.

Le café, un rempart contre le vieillissement

Les résultats de cette étude, publiés dans la revue Ageing Research Reviews, indiquent que la consommation de café atténue les principales causes de mortalité, comme les maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, le cancer et les maladies respiratoires.

Elle préserve également de certains désagréments liés à l’âge tels que la perte de mémoire, la dépression et la fragilité. Les chercheurs ont précisé : « L’amplitude du bénéfice semble discrète (réduction de 17 %), mais correspond néanmoins à une augmentation moyenne de la durée de vie de 1,8 an ».

La consommation de café recommandée

Alors, quelle quantité de café est recommandée par jour ? Le Dr Sudhir Kumar, également connu sous le nom de hyderabaddoctor sur X, a partagé une perspective utile sur cette étude.

Il a cité les recommandations de l’American Academy of Pediatrics concernant la consommation quotidienne de caféine : 45 mgs pour les 4-6 ans, 62.5 mgs pour les 7-9 ans, 85 mgs pour les 10-12 ans et 85-100 mgs pour les adolescents. Il faut aussi garder à l’esprit que la caféine est présente dans d’autres sources comme le thé, le soda, le chocolat chaud et le chocolat.

Les bienfaits du café

Riche en antioxydants et en nutriments comme le magnésium et le potassium, le café offre bien plus qu’un simple coup de boost énergétique le matin. Une consommation régulière est associée à une amélioration des fonctions cérébrales, une augmentation de la concentration, de la vigilance et de la mémoire, grâce à sa teneur en caféine.

De plus, le café peut réduire le risque de maladies chroniques comme Parkinson, Alzheimer et le diabète de type 2. Ses antioxydants luttent contre l’inflammation et protègent les cellules des dégâts. Une consommation modérée de café est donc associée à une meilleure santé cardiaque et à une espérance de vie plus longue. Consommé de manière réfléchie, le café est une délicieuse et bénéfique addition à un mode de vie équilibré.