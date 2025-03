Découvrez l'histoire fascinante qui se dissimule derrière la création des célèbres pâtes à la carbonara, comme le raconte un expert en gastronomie qui maîtrise parfaitement les secrets de cette recette emblématique.

Tl;dr Les pâtes à la carbonara sont un plat populaire français d’origine italienne.

Il est traditionnellement préparé avec du fromage pecorino, du lard et du poivre.

L’ajout d’œufs serait lié à la Seconde Guerre mondiale, mais la crème fraîche est une erreur courante.

Un classique culinaire français aux origines italiennes

Parmi les plats qui ont traversé les frontières pour devenir un incontournable des tables françaises, les pâtes à la carbonara occupent une place de choix.

Considérées comme l’un des plats les plus courants dans nos foyers et nos restaurants, elles sont appréciées pour leur générosité et gourmandise. Mais combien d’entre nous connaissent réellement l’histoire de ce plat ?

Les secrets de la carbonara dévoilés

François-Régis Gaudry, éminent critique culinaire, nous éclaire sur les racines de la carbonara. Selon lui, les pasta alla carbonara proviendraient des Abruzzes, une région montagneuse à l’est de Rome où le Peccorino romano est roi. Les éleveurs locaux avaient coutume d’agrémenter leurs pâtes de ce fromage, du lard et du poivre.

De l’évolution rustique à la carbonara moderne

Cette recette simple mais savoureuse a posé les bases de la carbonara contemporaine, bien que les œufs, ingrédient clé du plat, manquaient à l’appel. François Régis Gaudry propose une hypothèse intéressante : l’ajout des œufs pourrait être lié à la Seconde Guerre mondiale.

En effet, il raconte que “Les soldats avaient une ration quotidienne d’œufs en poudre destinés à faire des œufs brouillés et la légende raconte qu’ils offraient leur ration d’œufs en poudre aux mammas romaines, qui ont rajouté ces œufs avec le pecorino romano aux pâtes”.

Des erreurs de préparation courantes

Aujourd’hui, il est impensable de préparer une carbonara avec des œufs en poudre. Des œufs extra frais sont vivement recommandés, ainsi que du guanciale, une charcuterie tirée des joues et bajoues du porc. Cependant, l’utilisation de bacon ou de lardons, bien que fréquente, est une erreur. Ce qui fait véritablement grincer des dents nos voisins italiens est l’ajout systématique de crème fraîche. Selon François-Régis Gaudry, “Mettre de la crème dans la carbonara, c’est la solution de facilité”.

Pour obtenir une carbonara onctueuse, il suffit de bien travailler l’œuf, le gras du guanciale, le fromage et un peu d’eau de cuisson. Le plat final est non seulement délicieux, mais surtout riche en saveurs, bien loin d’une sauce simpliste à la crème.