Confirmation de la date de sortie du nouveau film de Stephen King avec Tom Hiddleston star de Marvel

La nouvelle date de sortie a été confirmée pour le prochain film de Stephen King, avec Tom Hiddleston, star de l'univers Marvel, dans le rôle principal.

L’adaptation cinématographique de Stephen King : « The Life of Chuck »

Le très attendu The Life of Chuck, basé sur l’une des nombreuses œuvres de Stephen King, a enfin une date de sortie. Le film, avec Tom Hiddleston en tête d’affiche, sera projeté dans les salles de cinéma à partir du 30 mai 2025.

Un film en trois actes

Dirigé par Mike Flanagan, le réalisateur derrière The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Doctor Sleep, et Gerald’s Game (les deux derniers basés sur les livres de King), le film est divisé en trois actes. Il raconte l’histoire de la vie du défunt Charles Krantz d’une manière unique, avec une trame qui se déroule à rebours, pleine de mélancolie mais gardant toujours une pointe de mystère.

Un rôle sur mesure pour Tom Hiddleston

Tom Hiddleston, célèbre pour son rôle de Loki dans les films de Marvel Studios, semble être le choix parfait pour interpréter le personnage principal. Flanagan en est clairement conscient. Dans une entrevue exclusive avec Vanity Fair, le réalisateur a partagé : « Ce qui m’a frappé, ce n’était pas tant sa technique de danse mais le degré de bonheur qui émanait de lui. Son visage m’a fait sourire, tout comme la lecture de cette partie particulière du livre. »

Une adaptation approuvée par Stephen King

Flanagan a révélé que King s’est approché du projet avec scepticisme. Cependant, à la fin, King a décrit l’adaptation de The Life of Chuck comme une « machine à bonheur ». Si le créateur de l’histoire fait l’éloge et approuve l’adaptation, il y a de fortes chances qu’elle résonne avec le public. Preuve en est, le film a remporté le prix du public au TIFF et a déjà une note de 85% sur Rotten Tomatoes.

The Life of Chuck promet d’être un film captivant et émouvant, avec Tom Hiddleston dans le rôle principal et plusieurs grands noms tels que Mark Hamill, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Chiwetel Ejiofor, Nick Offerman, Mia Sara, Heather Langenkamp, Matthew Lillard, David Dastmalchian, Kate Siegel, Carl Lumbly en soutien. Rendez-vous dans les cinémas le 30 mai 2025.