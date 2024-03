Concurrence : procédures d’infraction à l’encontre de Meta, Apple et Alphabet

Thierry Breton, commissaire européen au Numérique, juge que les propositions des trois mastodontes de la tech pour se plier au nouveau règlement DMA ne remplissent pas leurs engagements. Comment vont-ils répondre à cette critique ?

Face à la croissance inégalée des géants de la technologie mondiaux, la Commission européenne s’est dotée d’une nouvelle arme légale : le Règlement sur les marchés numériques (DMA). La Commission a lancé des procédures d’infraction présumées contre trois piliers de la technologie mondiale: Apple, Alphabet (Google) et Meta (Facebook, Instagram).

Les griefs de la Commission comprennent des accusations de position dominante, d’abus de pouvoir et de pratiques monopolistiques. Alphabet, par exemple, est suspecté d’avoir favorisé ses propres services de comparateurs de prix au détriment des concurrents. Ces pratiques ont valu à Google une amende de 2,4 milliards d’euros en 2017.

En outre, Apple et Alphabet sont critiqués pour les limitations qu’ils imposent dans leurs magasins d’applications, Google Play et App Store. Selon la Commission, ils “limitent la capacité des développeurs à communiquer et promouvoir librement leurs offres” en imposant divers frais. Ceci a déjà coûté à Apple une amende de 1,8 milliard d’euros.

The #DMA has been in place for 18 days and we’ve witnessed more change from Big Tech than in the past 10 years.

But we want to make sure everything is done by the book 🇪🇺

Opening cases today against:

🔹Alphabet

🔹Apple

🔹Metahttps://t.co/qJ1QJO0zwO pic.twitter.com/dEfnyACJ0V

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 25, 2024