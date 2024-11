Comment savoir si votre lait est frais sans l’ouvrir ? Découvrez l’astuce infaillible

Si vous êtes réticent à ouvrir votre bouteille de lait dont la date de péremption est dépassée, voici un conseil qui pourrait vous aider à déterminer si elle est encore bonne à consommer sans même avoir à l'ouvrir. Curieux de savoir comment ?

Tl;dr Des tonnes de produits alimentaires sont jetées chaque année à cause de la date de péremption dépassée.

La date de péremption est une indication, pas une expiration définitive.

VibMilk, une application pour smartphone, peut détecter si le lait est frais sans ouvrir la bouteille.

Ne jetez plus votre lait trop vite !

Qui n’a jamais hésité à ouvrir une bouteille de lait dont la date de péremption est dépassée, de peur d’y trouver une mauvaise surprise ? Chaque année, des tonnes de produits alimentaires, dont le lait, sont jetées en raison de cette incertitude. Mais la solution pourrait être à portée de main, ou plutôt de smartphone.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la date de péremption n’est pas une sentence définitive. En effet, « La date de péremption est une indication plutôt qu’une expiration définitive. Lorsque les fabricants fixent ces dates, ils font des hypothèses sur des facteurs comme la température et la durée de conservation en se basant sur des scénarios pessimistes. », affirme le professeur Wen Hu, chef d’une équipe de chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW), en Australie. Vous pouvez donc consommer votre yaourt jusqu’à trois semaines après cette date, à condition qu’il n’ait pas une odeur ou une couleur suspecte.

VibMilk, l’application qui vous dit si votre lait est frais

L’équipe du professeur Wen Hu a développé une application innovante : VibMilk. Utilisant les vibrations du téléphone et les capteurs intégrés (unités de mesure inertielles, ou IMU), elle analyse la consistance du lait pour déterminer s’il est encore frais. Lorsque le lait tourne, des bactéries se développent et des composants se séparent (eau, caillé, lactosérum). Ces changements de densité et de viscosité modifient la réponse du lait aux vibrations, que l’application capte et compare à des données scientifiques sur le niveau de pH du lait avarié.

Ne risquez plus votre santé

Grâce à VibMilk, vous pouvez savoir instantanément si le lait entreposé dans vos placards ou votre frigo est encore consommable. Fini le temps des mauvaises surprises, vous pourrez désormais consommer votre lait en toute sécurité, même après la date de péremption.