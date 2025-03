Comment les femmes peuvent-elles se prémunir contre le risque de cancer pendant la périménopause?

Quelles sont les mesures que les femmes peuvent prendre pour se prémunir contre les risques de cancer pendant la période de la périménopause ?

Tl;dr La périménopause peut augmenter la susceptibilité au cancer.

Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels pour minimiser ce risque.

Des dépistages réguliers du cancer sont également cruciaux durant cette période.

La périménopause : Un tournant décisif dans la vie des femmes

La périménopause, une phase qui précède la ménopause, se caractérise par des changements hormonaux erratiques.

Cette période, qui touche généralement les femmes dans la quarantaine et la cinquantaine, peut engendrer de multiples transformations physiques et émotionnelles. Plus encore, elle peut accroître la susceptibilité à divers types de cancer, notamment ceux du sein, des ovaires et du côlon.

Le rôle de l’alimentation dans la prévention du cancer

Adopter une alimentation saine et équilibrée est crucial pour minimiser le risque de cancer durant la périménopause. Les aliments riches en fibres, en antioxydants et en graisses saines doivent être privilégiés. Une alimentation riche en fibres, comme les grains entiers, les légumineuses, les fruits et les légumes, normalise les niveaux hormonaux, favorise la digestion et protège contre les cancers colorectaux et du sein.

Les baies, les légumes verts à feuilles, les noix et les graines sont tous riches en antioxydants, qui ont démontré leur capacité à combattre l’inflammation et le stress, deux des principales causes de formation du cancer. Il est également essentiel d’ajouter dans notre alimentation des graisses saines provenant d’aliments tels que les poissons gras, les graines de lin et les noix.

Gestion du poids et risques de cancer

La prise de poids est courante durant la périménopause en raison des fluctuations hormonales et du ralentissement du métabolisme. L’excès de poids et l’obésité sont associés à une augmentation du risque de cancers liés aux hormones, comme le cancer de l’endomètre et le cancer du sein.

Il est donc impératif d’adopter une alimentation équilibrée et de maintenir une activité physique régulière pour réguler le risque de cancer.

Facteurs de style de vie: alcool, tabagisme, et thérapie de remplacement hormonal (TRH)

Des facteurs de style de vie comme la consommation d’alcool, même modérée, peuvent augmenter le risque de cancer du sein en influençant les niveaux d’œstrogène. De même, le tabagisme est un facteur de risque majeur pour le développement de cancers tels que ceux du poumon, du sein et du col de l’utérus.

La TRH, souvent prescrite pour traiter les symptômes de la périménopause, a un risque plus élevé de cancers de l’endomètre et du sein. Il est donc important de discuter des risques avec son médecin et d’envisager des thérapies alternatives.

L’importance des dépistages réguliers de la santé

Les dépistages réguliers de la santé sont vitaux pour la détection précoce et la prévention du cancer, en particulier durant la périménopause. Les femmes doivent se tenir informées des dépistages recommandés en fonction de leur âge et de leurs facteurs de risque.

Les visites gynécologiques régulières offrent l’opportunité de suivre l’évolution de la santé reproductive et de poser des questions sur les symptômes de la périménopause, les risques de cancer et les soins préventifs.