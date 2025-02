Comment l’augmentation de la taxe sur les billets d’avion nous affectera-t-elle?

Découvrez comment l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion pourrait bouleverser votre prochain voyage.

Une taxe aérienne plus salée en 2025

Le projet de budget de Bayrou pour 2025, qui devrait passer sans encombre le vote de censure, annonce une hausse conséquente de la « taxe de solidarité » sur les billets d’avion. En effet, pour les destinations européennes, cette taxe passera de 2,63 euros à 7,40 euros par billet.

Une taxe qui se répercute sur le consommateur

Bertrand Vilmer, expert en aéronautique, explique sans détour que cette augmentation se répercutera « directement sur les billets d’avion et le consommateur ». Il s’agit d’une tendance déjà amorcée par la taxe actuelle, instaurée en 2006 et revue à la hausse en 2020.

Les conséquences d’une taxation accrue

Cependant, cette augmentation pourrait entrainer des conséquences plus délicates qu’une simple hausse des prix des billets d’avion. Les syndicats s’opposent fermement à cette taxe, et « certaines compagnies pourraient déplacer leur hub, afin d’éviter cette taxe et de gagner en compétitivité », précise Vilmer. En effet, cette taxation pourrait engendrer une distorsion de la concurrence.

La menace de Ryanair

La compagnie aérienne Ryanair a d’ailleurs menacé de réduire de moitié ses vols atterrissant en France si cette hausse de taxe était adoptée. Cette situation pourrait également avoir des répercussions sur l’emploi. En effet, moins de vols transitant par la France signifie forcément moins de chiffre d’affaires, moins de besoins de salariés ou d’argent pour les payer, souligne l’expert.