Climat : mars 2024, dixième mois consécutif en terme de record de chaleur

L'observatoire Copernicus a mis en garde : la température moyenne planétaire des douze derniers mois a atteint un record absolu, surpassant de 1,58°C les normes préindustrielles. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour atténuer cette escalade thermique ?

Tl;dr Mars 2024 est le mois de mars le plus chaud jamais enregistré.

Le réchauffement climatique est accentué par le phénomène El Niño.

Les océans, régulateurs majeurs du climat, battent aussi des records de chaleur.

Cette surchauffe pourrait entraîner des événements climatiques extrêmes.

Un record de température inquiétant

Selon l’observatoire européen Copernicus, le mois de mars 2024 a été, sans précédent, le mois de mars le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale. La “température moyenne mondiale de 14,14°C”, soit un écart de 0,73°C par rapport à la moyenne calculée entre 1991 et 2020.

Le rôle d’El Niño dans le réchauffement climatique

Cette hausse notable de la température s’inscrit dans une tendance d’échauffement global causée par de longues années d’émissions de gaz à effet de serre. La cheffe adjointe du service changement climatique (C3S) de Copernicus, Samantha Burgess, souligne que cette augmentation est “accentuée depuis la mi-2023 par le phénomène El Niño”.

Des océans plus chauds que jamais

Les océans qui recouvrent 70% de notre planète ne sont pas épargnés. Ils affichent des températures records sur une période d’un an.

Ces régulateurs majeurs du climat enregistrent une température moyenne de 21,07°C à leur surface en mars 2024, hors zones proches des pôles. De plus, Samantha Burgess précise qu’une telle surchauffe a des conséquences alarmantes : “C’est incroyablement inhabituel”.

Des conséquences dramatiques pour le climat

Ces augmentations de températures mettent en péril la vie marine, créent plus d’humidité dans l’atmosphère et entraînent des conditions météorologiques plus instables. Elles également affaiblissent le rôle des mers comme puits de carbone qui absorbent les émissions excessives de gaz à effet de serre.

“Plus l’atmosphère mondiale se réchauffe, plus les évènements extrêmes seront nombreux, sévères, intenses”, ajoute Samantha Burgess, en faisant référence aux vagues de chaleur, sécheresses, inondations et incendies de forêt.