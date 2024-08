Cinéma : une fréquentation inédite depuis 2011 pour un mois de juillet

Le succès des films tels que "Le Comte de Monte-Cristo" et "Un p'tit truc en plus" a favorisé le record de 18 millions de visites le mois dernier. Quel sera le prochain film à déclencher une telle frénésie ?

TL;DR Record d’entrées en juillet 2024 malgré Jeux olympiques et météo estivale.

Films populaires : “Le Comte de Monte-Cristo” et “Un p’tit Truc en plus”.

Été : deuxième saison majeure pour le cinéma après Noël.

Une fréquentation estivale surprenante dans les salles obscures

En dépit des prévisions alarmistes anticipant une désertion des cinémas suite aux Jeux olympiques de Paris et à un été particulièrement généreux, Juillet 2024 a offert un spectacle surprenant en matière de fréquentation des salles de cinéma. Selon le CNC, on a comptabilisé pas moins de 18,71 millions d’entrées, marquant une hausse de 2,2 % par rapport à l’année précédente.

Des films qui font le plein

Plus que les chiffres globaux, ce sont les performances individuelles de certains films qui ont retenu l’attention. Parmi eux, “Le Comte de Monte-Cristo“, qui a enregistré plus de 4 millions de spectateurs en un seul mois et “Un p’tit Truc en plus” d’Artus, toujours en lice après plusieurs mois d’exploitation, frôlant les 10 millions d’entrées.

Le rôle clé de l’été dans l’industrie du cinéma

Ces performances estivales s’inscrivent dans une tendance de fond. L’été est devenu depuis une quinzaine d’années, la deuxième saison la plus importante pour le cinéma après Noël. Les distributeurs saisissent cette occasion où le public est plus disponible pour sortir les blockbusters de l’année.

Pour Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, ces bons résultats peuvent aussi s’expliquer par la météo. Un début d’été pluvieux aurait incité les gens à se réfugier dans les salles obscures, avant que la canicule ne les y convie pour profiter de la climatisation.

En somme, malgré les divers préjugés, l’été 2024 a été un grand moment pour le cinéma français qui a su, une fois de plus, tirer parti des circonstances pour offrir aux spectateurs un large éventail de choix cinématographiques.