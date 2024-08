Chômage : Au deuxième trimestre, la France affiche une baisse inattendue

L'Insee reste réservé sur les prévisions pour le second semestre de l'année, malgré une anticipation de stabilité, du fait de l'aggravation de la situation de l'emploi en juillet. Qu'adviendra-t-il dans les mois à venir?

TL;DR Taux de chômage en France a diminué légèrement au deuxième trimestre 2024.

Cette baisse est une “petite surprise” pour l’Insee.

Le taux d’emploi en CDI a augmenté, celui en CDD a baissé.

Un souffle d’optimisme sur le marché de l’emploi

Dans un climat économique marqué par des incertitudes, une “petite surprise” estivale est venue éclaircir le tableau français. En dépit d’une conjoncture initialement moins favorable que prévu, le taux de chômage au sein de l’hexagone a, contre toute attente, accusé une baisse au deuxième trimestre 2024.

Chiffres et observations contrastés

Selon les données fraîchement communiquées par l’Insee, ce taux, évalué selon les critères du Bureau international du travail (BIT) et harmonisé à l’échelle européenne, a vu son pourcentage décroître de 0,2 point au deuxième trimestre pour s’établir à 7,3%.

En termes plus concrets, cela se traduit par une diminution de 40 000 chômeurs, réduisant le nombre total à 2,3 millions. Vladimir Passeron, responsable du département emploi et revenus d’activité de l’Institut, n’a pas caché sa surprise face à cette évolution qui contraste avec les prévisions de l’Insee.

Un panorama nuancé

Pourtant, si l’horizon semble moins sombre, il convient de garder à l’esprit que la situation reste complexe. En effet, si le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) a enregistré une baisse de 0,4 point au deuxième trimestre, il a augmenté de près de 1 point sur une année pour cette même catégorie d’âge, s’établissant ainsi à 17,7%.

L’amélioration de la qualité de l’emploi

Au-delà des chiffres du chômage, un autre point a retenu l’attention de Vladimir Passeron : le taux d’emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) est en croissance.

En effet, il dépasse de 0,4 point celui enregistré un an auparavant, et de 1,1 point par rapport à la période précédant la crise sanitaire. En parallèle, le taux d’emploi en contrat à durée déterminée (CDD) et en intérim accuse une baisse de 0,3 point par rapport à la fin de l’année 2019.