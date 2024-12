Chocolat et santé : Une surprise pour le diabète de type 2

Une variété spécifique de chocolat pourrait être la clé pour réduire le risque de développer un diabète de type 2 de 21%, dévoilant ainsi une perspective délicieuse et prometteuse dans la lutte contre cette maladie chronique.

Tl;dr Le chocolat noir pourrait réduire le risque de diabète de type 2.

Cette conclusion est basée sur une étude de longue durée menée sur 111,654 infirmières.

Le chocolat au lait, en revanche, est associé à une prise de poids à long terme.

Le chocolat noir, un allié contre le diabète ?

Si vous êtes un amateur de chocolat, vous pourriez être surpris d’apprendre que votre choix de chocolat pourrait avoir un impact sur votre santé. En effet, selon une nouvelle étude, choisir le chocolat noir plutôt que le chocolat au lait pourrait présenter un avantage caché : une réduction du risque de diabète de type 2.

Une étude de grande envergure

Une équipe de chercheurs de la Harvard TH Chan School of Public Health dans le Massachusetts a mené une étude sur les habitudes alimentaires et de santé de 111,654 infirmières. Ces dernières ont consigné dans une série d’enquêtes menées dans les années 1970 et 1980 les types de chocolat qu’elles consommaient.

Le constat le plus marquant, basé sur un suivi moyen de 25 ans : consommer cinq portions ou plus de chocolat noir par semaine était lié à une baisse de 21% du risque de développer un diabète de type 2, par rapport à une consommation rare ou nulle de chocolat. Cela, même après avoir exclu les individus avec une consommation de calories extrêmement élevée ou faible, et pris en compte plusieurs facteurs de mode de vie et alimentaires clés dans les dossiers de ceux qui sont restés dans l’étude. De plus, le chocolat noir semblait aider à maintenir leur poids.

Chocolat noir vs chocolat au lait

Curieusement, aucune relation de ce type n’a été trouvée entre le chocolat au lait et le diabète de type 2, qui était plutôt associé à une augmentation de la masse corporelle. « La consommation accrue de chocolat noir, mais pas de lait, était associée à un risque plus faible de diabète de type 2 », écrivent les chercheurs dans leur article publié. « La consommation accrue de chocolat au lait, mais pas de chocolat noir, était associée à une prise de poids à long terme. »

Il convient de souligner que les données présentées ici ne démontrent pas une cause directe et un effet. Certains facteurs de risque ont été contrôlés, mais beaucoup d’autres peuvent avoir un impact. Malgré les limitations de l’étude, l’association entre le chocolat noir et la réduction du risque de diabète de type 2 est suffisamment forte pour justifier une enquête plus approfondie, y compris sur les mécanismes potentiels en jeu.