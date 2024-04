chèque énergie 2024 : quel montant, pour qui ?

À partir du 2 avril, les premiers chèques d'un montant prévu entre 48 et 277 euros commencent à être distribués. Leur montant est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence de 2021 et de la taille du ménage. Quels vont être les bénéficiaires précis de cette aide?

Tl;dr Le chèque énergie est destiné aux 20% des foyers les plus modestes.

Envoi automatique à compter du 2 avril à plus de 5,6 millions de foyers.

L’éligibilité dépend du revenu fiscal et le montant varie entre 48 et 277 euros.

Ce chèque peut être utilisé pour le paiement des factures d’énergie et certains travaux énergétiques.

Aide au paiement des factures d’énergie en France

Depuis ce mardi 2 avril, le gouvernement français a commencé à envoyer le chèque énergie pour aider les ménages les plus modestes à payer leurs factures d’énergie. Cette aide concerne les 20% des foyers les plus modestes, qui n’ont pas à faire une démarche préalable pour en bénéficier.

Éligibilité au chèque énergie

L’éligibilité à cette aide se détermine en fonction du revenu fiscal de référence, et plus précisément, le montant de l’aide varie selon celui-ci. Si votre revenu fiscal de référence de 2021 se situe entre certaines tranches, le montant que vous pourriez recevoir va de 48 à 277 euros. Si vous souhaitez savoir si vous êtes éligible, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en ligne un simulateur sur le site : chequeenergie.gouv.fr.

💡 Le chèque énergie est envoyé à partir d’aujourd’hui à plus de 5,5 millions de foyers afin de les aider à payer leurs factures d’énergie.



📨 Le calendrier d’envoi par département est disponible ici 👇 — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) April 2, 2024

Utilisation du chèque énergie

Les foyers bénéficiant de cette aide pourront s’en servir pour régler leurs différentes factures d’énergie, que ce soit l’électricité, le gaz, l’achat de combustibles de chauffage ou encore certains travaux pour améliorer l’efficacité énergétique de leur logement. À noter que les professionnels sont tenus d’accepter ce chèque énergie, qui n’est cependant pas encaissable auprès d’une banque.

Certains résidents d’EHPAD, d’EHPA ou de logements conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL) pourront également utiliser ce chèque pour payer leurs charges de chauffage. Enfin, les bénéficiaires pourront l’utiliser pour payer certaines charges locatives liées à l’énergie dans le parc social.

La distribution de ces chèques énergie se poursuivra jusqu’au 25 avril, selon le département de résidence. Si vous estimez être éligible mais que vous n’avez pas reçu cette aide, vous pourrez formuler une réclamation en ligne dès cet été.