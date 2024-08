ChatGPT : OpenAI lance la fonction vocale

Dévoilée en juin 2024, la fonctionnalité vocale sophistiquée de ChatGPT est désormais mise à la disposition de quelques privilégiés abonnés à ChatGPT Plus. Serez-vous l'un des heureux élus à en bénéficier ?

Prenant d’assaut l’industrie de l’intelligence artificielle, OpenAI a annoncé sa dernière innovation : des fonctionnalités vocales avancées pour son intelligence artificielle, ChatGPT. Après leur révélations en juin 2024, une nouvelle version alpha est déjà en cours de déploiement.

Cette version innovante est actuellement accessible à un nombre restreint d’utilisateurs de ChatGPT Plus, le produit premium de l’entreprise. L’intention clairement exprimée par OpenAI est d’augmenter progressivement l’accès à ce stade de développement. Les utilisateurs qui bénéficieront de ce privilège seront informés par mail ou via l’application avec toutes les instructions nécessaires.

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK

— OpenAI (@OpenAI) July 30, 2024