Nouvelles règles des Tickets Restaurant : Ce qui vous attend dès le 1er janvier

Révélations alarmantes : découvrez le bouleversement majeur concernant l'utilisation des tickets restaurant pour vos achats dès le 1er janvier !

Tl;dr Extension des titres-restaurant pour courses alimentaires annulée en 2025

5,4 millions de salariés français impactés

Opposition des restaurateurs et du GHR à cette extension

Fin de l’extension des titres-restaurant en 2025

Le gouvernement Barnier avait envisagé l’extension de l’utilisation des titres-restaurant pour les courses alimentaires jusqu’en 2025.

Cependant, cette proposition a été censurée et ne sera donc plus autorisée à partir du 1er janvier 2025. Cette décision impactera près de 6 millions de Français qui ne pourront plus utiliser leurs titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non-directement consommables comme l’huile, les pâtes ou le beurre.

Une décision controversée

Cette mesure avait été initialement introduite en 2022 en réponse à la crise du Covid-19 et avait été prolongée jusqu’en 2024 en raison d’une inflation élevée. Cependant, « L’extension de l’utilisation des titres-restaurant pour les courses a été critiquée par de nombreux acteurs du secteur », déclare Laurence Garnier, secrétaire d’État à la consommation.

Selon eux, les titres-restaurant, conçus initialement pour les restaurants, représentaient une manne financière importante pour ces derniers et leur extension à la grande distribution les privait de ces revenus.

Le point de vue des restaurateurs

Les restaurateurs et le Groupement des Hôtelleries & Restaurations de France (GHR) étaient fermement opposés à cette extension.

Pour Thierry Marx, président de l’Umih, première organisation patronale des restaurateurs, l’extension des titres-restaurant à la grande distribution était un « scandale ». Il estimait que cette mesure privait les restaurateurs de près de 576 millions d’euros de revenus.