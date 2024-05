Chang’e 6: L’étonnante odyssée de la mission chinoise vers la face cachée de la Lune

La prochaine expédition spatiale de Pékin, prévue pour vendredi, s'annonce comme un exploit époustouflant sur les plans scientifiques et techniques. Quels sont les enjeux de cette mission d'une telle envergure ?

Tl;dr La mission spatiale chinoise Chang’e 6 doit décoller vendredi.

L’objectif est d’étudier la face cachée de la Lune.

Un bras robotique effectuera des prélèvements en profondeur.

La mission est révolutionnaire pour la compréhension de l’espace.

Une avancée historique pour l’exploration lunaire

Rappelez-vous du « grand pas pour l’humanité » de 1969 avec la première mission Apollo sur la Lune. Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle ère pour la conquête spatiale. Le lancement de la mission Chang’e 6, prévu ce vendredi, est un moment historique. Principalement car la Chine se focalise sur l’exploration de la face cachée de la Lune, notre satellite naturel longtemps ignoré.

Objectif : face cachée de la Lune

La mission lunaire Chang’e 6 est ambitieuse. L’alunissage prévu le 2 juin, nécessite de nombreuses préparations techniques. Olivier Sanguy, responsable de l’actualité spatiale à la cité de l’espace de Toulouse, indique qu’il s’agit d’une grande première.

Il précise que « la Lune est toujours bloquée gravitationnellement avec la même face orientée vers la Terre ». C’est donc un exploit d’inspecter cette face cachée, la Chine ayant déjà réussi cet exploit en 2019. Mais la mission Chang’e 6 est encore plus ambitieuse, elle durera 53 jours, plus du double que la mission précédente Chang’e 5.

Plus que 2 min avant le décollage de l'un des plus puissants lanceurs chinois qui emmèneront la mission robotisée Chang'e 6 vers la face cachée de la Lune et en ramener des échantillons sur Terre.https://t.co/JtjW7NcoJq pic.twitter.com/SWjvbn13in — Astropierre (@astropierre) May 3, 2024

En route vers de nouvelles découvertes

Une fois sur la Lune, la sonde effectuera des prélèvements sur deux mètres de profondeur. Ces échantillons seront d’autant plus précieux, car « on étudie aussi l’histoire de notre planète. Car la Lune est comme un morceau de la Terre arraché il y a plus de quatre milliards d’années », explique Olivier Sanguy.

Un défi technologique de taille

Mais le défi est aussi technique. La face cachée de la Lune est difficile d’accès et l’endroit d’alunissage doit être précautionneusement choisi. De plus, il n’est pas possible de communiquer la direction de la sonde, il faut un satellite relais qui va trianguler.

Pour Olivier Sanguy, « c’est déjà difficile de se poser sur la Lune, alors sur la face cachée ». Cette mission sera donc révolutionnaire pour notre compréhension de l’espace. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour les plans futurs de pékin, notamment dans la course avec les États-Unis pour une mission habitée sur la surface lunaire.