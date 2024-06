Chang’e 6 : La sonde chinoise conquiert la face cachée de la Lune

La sonde s'est établie au cœur du gigantesque bassin Pôle Sud-Aitken, répertorié comme un des plus importants cratères d'impact du système solaire. Et quels mystères pourra-t-elle y découvrir?

Tl;dr La sonde chinoise Chang’e 6 a atterri sur la face cachée de la Lune.

Elle examine une région du satellite terrestre rarement explorée.

La mission vise à effectuer des prélèvements inédits sur ce côté du satellite.

Le succès de l’atterrissage représente un exploit pour le programme spatial chinois.

Une avancée majeure dans l’exploration spatiale

L’écho d’un succès retentissant a résonné au sein du programme spatial chinois. Chang’e 6, sa dernière sonde spatiale, a réussi à se poser sur la face cachée de la Lune. Ce côté, invisible depuis la Terre et non parce qu’elle ne capte jamais les rayons du soleil, est largement méconnu et rarement exploré.

Cette prouesse marque un tournant important dans la conquête spatiale et témoigne de l’audace et de l’innovation du programme spatial chinois.

Ce week-end, la sonde chinoise Chang'e 6 s'est posés sur la Lune et a commencé ses prises d'échantillons de sol lunaire pour un retour prochain sur Terre. A bord se trouve #DORN, l'instrument 🇫🇷 du @CNES. Voici la magnifique séquence d'atterrissage.

Crédit : @CNSAWatcher pic.twitter.com/PTpPMMYE8l — Astropierre (@astropierre) June 3, 2024

Un processus méticuleux pour une mission d’exploration sans précédent

Cette mission de 53 jours, lancée le 3 mai, a pour ambition de réaliser les tout premiers prélèvements lunaire sur cette face cachée. Pour réaliser cet exploit, Chang’e 6 a dû descendre de son orbite à environ 200 kilomètres de la Lune.

Huang Wu, responsable de la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC), déclare sur la chaîne de télévision publique CCTV : « La descente vers une orbite plus basse comportait quelques risques […] nous avons eu besoin de procédures de contrôle précises ».

Le succès de la mission a nécessité un processus contrôlé et minutieux, comprenant une importante réduction de la vitesse de la sonde par rapport à la Lune. Huang ajoutait que cette opération a nécessité une quantité d’agent propulseur équivalent à la moitié du poids de la sonde.

Une nouvelle vision de la Lune

Chang’e 6 est maintenant prête à effectuer sa mission principale : récolter de la matière lunaire et conduire d’autres expériences dans sa zone d’atterrissage. La sonde utilisera à cet effet sa foreuse pour recueillir des échantillons sous la surface et son bras robotique pour attraper de la matière directement sur la surface lunaire.

Cette mission sans précédent offre une opportunité unique d’étudier un aspect de la Lune jusque-là largement inexploré. L’objectif est d’enrichir notre compréhension de la formation de la Lune et de contribuer aux avancées de la recherche spatiale.