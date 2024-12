Ces battements rapides cachent-ils un problème cardiaque sérieux ?

Ne négligez pas cette sensation inhabituelle dans votre poitrine : des battements de cœur irréguliers pourraient être un signe d'une maladie cardiaque spécifique, connue sous le nom de maladie de la valve mitrale.

Tl;dr La maladie de la valve mitrale peut causer des complications graves si non traitée.

Un des symptômes clés est un rythme cardiaque irrégulier, qui peut s’aggraver avec le temps.

Les options de traitement vont des interventions peu invasives à la chirurgie à cœur ouvert.

Comprendre la maladie de la valve mitrale

L’atteinte de la valve mitrale est une pathologie qui touche les chambres gauches du cœur. Cette maladie survient lorsque la valve mitrale ne se ferme pas correctement, permettant ainsi au sang de refluer, ce qui entrave l’efficacité du pompage du cœur.

Un des symptômes majeurs est un rythme cardiaque irrégulier, dont la sévérité peut s’intensifier. « Oui, un rythme cardiaque irrégulier peut effectivement être un signe d’alerte de la maladie de la valve mitrale », déclare le Dr Naveen Bhamri, Directeur Senior & HOD, Cardiologie Interventionnelle, Max Super Speciality Hospital, Shalimar Bagh.

Impact de la maladie de la valve mitrale sur le cœur

Selon le Dr Harnish Singh Bhatia, Consultant en Cardiologie Interventionnelle à l’Hôpital Max Super Speciality, cette affection conduit souvent à une dilatation de l’oreillette gauche, créant un environnement propice à l’apparition d’arythmies, en particulier la fibrillation auriculaire, un type d’arythmie cardiaque.

« La relation entre la maladie de la valve mitrale et la fibrillation auriculaire est bien établie », poursuit le Dr Bhatia. Si elle n’est pas traitée, elle peut entraîner des complications telles qu’un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque.

Options de traitement de la maladie de la valve mitrale

Les solutions thérapeutiques vont de procédures peu invasives à des opérations à cœur ouvert, souvent suivies de thérapies postopératoires. Ces interventions peuvent impliquer la réparation ou le remplacement de la valve endommagée. Le traitement recommandé est adapté à la condition spécifique de chaque individu afin de garantir une prise en charge efficace et une récupération optimale.

Il est donc important, en cas de rythme cardiaque irrégulier, de mener des investigations plus approfondies pour déceler d’éventuelles causes, dont la maladie de la valve mitrale.

Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide de ces problèmes peuvent prévenir les complications et améliorer la santé cardiaque globale. Des consultations régulières avec un cardiologue sont essentielles pour répondre à ces préoccupations dans les plus brefs délais.