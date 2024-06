Céline Dion sur sa maladie : “C’est comme si on vous étranglait”

Dans un entretien avec NBC News, Céline Dion se livre sur les souffrances physiques occasionnées par son "syndrome de l'homme raide".

“Je me sens étouffée“. Ces mots, tant poignants qu’inquiétants, ont été prononcés par la diva de la chanson francophone, Céline Dion. Dans une interview récente avec NBC News, la célèbre interprète a partagé sa lourde bataille contre une maladie auto-immune.

Cette maladie, connue sous le nom du syndrome de la personne raide, a contraint la chanteuse à des douleurs inimaginables. “J’ai déjà eu des côtes cassées à cause des spasmes intenses”, confie-t-elle. Ces spasmes incontrôlables ont touché non seulement sa voix, son outil de travail, mais aussi d’autres parties de son corps comme “les abdominaux, la colonne vertébrale, les côtes“.

In an exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. "I could not do this anymore," she says, adding, "Lying for me, the burden was too much." pic.twitter.com/LJvUrcFjpO

— TODAY (@TODAYshow) June 10, 2024