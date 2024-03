Céline Dion : Malgré sa maladie, elle est résolue à retrouver la scène

En 2022, Céline Dion a été confrontée à un diagnostic de syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique peu commune. Qu'est-ce que cela signifie pour la suite de sa carrière ?

Tl;dr Céline Dion est déterminée à retourner sur scène malgré sa maladie.

Elle est atteinte d’une pathologie neurologique rare, le SPR.

La chanteuse est apparaît rarement en public, dernière apparition aux Grammy Awards.

Un documentaire sur sa maladie sortira bientôt sur Amazon Prime Video.

Malgré sa maladie, Céline Dion demeure déterminée

Céline Dion, malgré les douleurs et les difficultés engendrées par une pathologie neurologique, n’a pas perdu son courage et sa détermination. La superstar canadienne, qui souffre du syndrome de la personne raide (SPR), une maladie auto-immune rare, aspire à mener une vie normale et à retourner sur scène.

Relancer sa carrière après une période difficile

Depuis l’automne 2022, l’interprète de « My Heart Will Go On » fait face à cette lutte sans relâche. À ses fans sur Instagram, Céline Dion, bientôt âgée de 56 ans, exprime sa volonté indomptée de reprendre sa carrière musicale. Sa dernière prestation remonte toutefois à mars 2020, aux États-Unis, interrompue par la crise sanitaire.

"Je reste déterminée à remonter un jour sur scène": Céline Dion évoque son combat contre la maladie sur les réseaux sociaux pic.twitter.com/wEhs63UAru — BFMTV (@BFMTV) March 18, 2024

Soutien inconditionnel des proches de la chanteuse

Au delà de son courage personnel, la chanteuse exprime sa gratitude envers ses proches. Dans un rare cliché où elle pose avec ses trois fils, Céline Dion témoigne du soutien précieux de sa famille, de son équipe et de son public.

Un documentaire pour sensibiliser sur le SPR

Ce n’est pas tout. Afin de briser la barrière de l’ignorance autour de cette maladie, Amazon Prime Video annonce la sortie imminente d’un documentaire I am: Céline Dion. Il couvrira son parcours, et surtout, donnera une visibilité à ce syndrome rare qui touche une personne sur un million.

Les symptômes comprennent des douleurs aiguës, qui rendent les activités physiques extrêmement éprouvantes. Hélas, Céline Dion en est une des victimes et sa lutte continue.