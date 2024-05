Ce jour et mercredi, la SNCF brade des milliers de billets Ouigo à 5 euros seulement

Afin de célébrer ses deux ans, le réseau Ouigo Train classique organise une vente flash époustouflante les 21 et 22 mai , avec 50 000 billets disponibles pour seulement 5 euros. Ce sera du premier arrivé, premier servi. Allez-vous pouvoir en profiter ?

Tl;dr Ouigo Train célèbre son 2e anniversaire avec une vente flash.

50 000 billets à 5 euros disponibles pour 20 destinations.

Les billets sont exclusivement en ligne, jusqu’au 22 mai.

Ils sont valables pour la période du 27 mai au 4 juillet 2024.

Un voyage en train pour 5 euros : une aubaine à saisir !

En ce mardi 21 mai, le réseau Ouigo Train fête en grande pompe son second anniversaire avec une offre alléchante. Alertés par un “premier arrivé, premier servi”, 50 000 billets mis en vente à peine 5 euros ont en effet pris d’assaut le site internet et l’application de la compagnie.

Une offre applicable sur toutes les destinations

Chacun des billets est adaptable à n’importe quelle destination. Cela inclut les vingt terminus situés dans les villes de Paris, Rennes, Nantes et Lyon, ou dans des communes comme Angers, Blois, Chalon-sur-Saône, Chartres, Dijon et d’autres encore. C’est donc une opportunité rare que les usagers ne doivent pas rater.

Une offre limitée dans le temps

Cependant, cette offre n’est valable que pendant 48 heures et prendra fin ce mercredi. C’est pourquoi il est recommandé de se dépêcher, car les billets pourraient être épuisés très rapidement. L’année précédente, 10 000 billets à un euro mis en vente par le réseau Ouigo Train étaient partis en moins d’une heure.

Des billets attrayants à un prix compétitif

Cette offre est rendue possible grâce à la restructuration des trains Corail aux couleurs de Ouigo. Ces trains, bien que plus lents que les TGV, offrent des prix très abordables, oscillant généralement entre 10 et 49 euros pour les adultes, tandis que le prix pour les enfants jusqu’à 11 ans reste fixé à 5 euros tout au long de l’année.

C’est donc apr une façon économique de voyager à travers la France pendant la période du 27 mai au 4 juillet 2024. Alors n’attendez plus et réservez votre voyage dès à présent !