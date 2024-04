Cannes 2024 : Découvrez le jury du Festival

Omar Sy, en compagnie de Lily Gladstone, Hirokazu Kore-Eda et Juan Antonio Bayona, aura la responsabilité de sélectionner le futur lauréat de la Palme d'Or parmi 22 œuvres en lice. Qui sera couronné cette année ?

Tl;dr Omar Sy représentera le cinéma français lors du Festival de Cannes.

Le jury est présidé par Greta Gerwig et constitué de plusieurs stars renommées.

La 77e édition de Cannes prendra place du 14 au 25 mai.

Omar Sy sera à l’affiche du film “Le deuxième acte” de Quentin Dupieux.

Omar Sy, brillant représentant du cinéma français au Festival de Cannes

Considéré comme l’un des meilleurs représentants du cinéma français au niveau international, cette année, il revêtira une nouvelle casquette. La 77ème édition du Festival de Cannes nous offre une surprise : Omar Sy a été choisi comme membre du jury, présidé cette année par la réalisatrice américaine Greta Gerwig.

Sy s’est taillé une niche dans le cinéma français à travers son humour et ses performances comiques avant de s’attaquer à des drames et à des blockbusters hollywoodiens. Récemment, “le nom d’Omar Sy a été choisi pour remplacer celui de Jean Renoir sur l’un des cinémas les plus célèbres de sa ville natale : Trappes, dans les Yvelines.”

Le Jury du 77e Festival de Cannes se dévoile… ✨ Entourée de Ebru Ceylan, Lily Gladstone, Eva Green, Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona, Pierfrancesco Favino, Kore-eda Hirokazu et Omar Sy, la Présidente Greta Gerwig décernera la Palme d'or à l’un des 22 films en… pic.twitter.com/cnEc6FTE2i — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 29, 2024

Jury étoilé pour la 77e édition du Festival de Cannes

Omar Sy rejoint un jury rempli d’éminents membres du monde du cinéma. Parmi eux figure Eva Green, qui s’est aussi illustrée aussi bien dans les productions françaises qu’internationales. On compte également Lily Gladstone, la comédienne amérindienne révélée par Martin Scorsese et Pierfrancesco Favino, le comédien italien.

Des lauréats cannois et oscarisés au sein du Jury

Ce jury impressionnant accueille également des noms réputés du cinéma mondial ayant été reconnus à Cannes et aux Oscars, à l’image du réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda, du réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona, de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki et de la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan.

Pour la projections de la cérémonie d’ouverture, “Le deuxième acte”, une réalisation du cinéaste Quentin Dupieux, sera présenté par Camille Cottin. Le film, avec Omar Sy à l’affiche, promet de marquer le début d’un festival attendu.