Cancer : lancement du premier traitement par ARN en 2026 ?

BioNTech est actuellement en plein travail sur différentes thérapies visant à lutter contre plusieurs types de cancers tels que le mélanome, la prostate, la tête et le cou, l'ovaire, le poumon et le cancer colorectal. Quelles seront les prochaines avancées ?

Tl;dr BioNTech prévoit de commercialiser son premier traitement contre le cancer en 2026.

Le laboratoire travaille sur plusieurs thérapies, et espère une autorisation pour dix traitements d’ici 2030.

Ses profits du vaccin anti-Covid sont réinvestis dans la recherche contre le cancer.

BioNTech vise un vaccin sur mesure pour chaque patient et chaque type de cancer.

L’entreprise BioNTech s’attaque au cancer

BioNTech, connu pour son innovant vaccin contre le Covid-19 compte désormais se consacrer à la lutte contre le cancer. Le laboratoire allemand a annoncé mercredi 20 mars son intention de commercialiser un premier traitement contre cette maladie en 2026, en tirant parti de la “technologie de l’ARN messager (ARNm)”.

Un éventail de traitements contre le cancer en développement

Ce laboratoire, créé en 2008 par deux chercheurs en oncologie, travaille actuellement sur plusieurs thérapies visant différents types de cancers. On compte parmi eux le mélanome, le cancer de la prostate, de la tête et du cou, de l’ovaire, du poumon et colorectal. Des immunothérapies et des vaccins sont également en phase d’essais cliniques. Au total, BioNTech espère obtenir des autorisations pour dix de ces traitements d’ici à 2030.

Un rival dans la course : Moderna

Parmi les concurrents figure Moderna, qui espère se positionner sur le marché avec son vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau dès 2025. Ces entreprises ne cherchent pas à combattre directement les cellules cancéreuses mais plutôt à renforcer le système immunitaire des patients pour qu’il le fasse.

“[…] Il existe de nombreux types de cancers à différents stades et la maladie diffère d’un patient à l’autre“, avait expliqué Ugur Sahin, cofondateur de BioNTech. C’est pourquoi le laboratoire vise à développer un “vaccin sur mesure” pour chaque patient et chaque type de cancer.

Cet objectif, bien que complexe, est rendu possible grâce aux bénéfices du vaccin anti-Covid. Après le pic de revenus en 2022, le chiffre d’affaires de l’entreprise est revenu à la normale. Cela ne l’empêche pas de réinvestir ses profits dans la recherche contre le cancer, sa spécialité initiale.