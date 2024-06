Cancer du sein : En France, le taux d’incidence le plus élevé du monde

La France détient à ce jour le record mondial du taux d'incidence avec 105,4 cas pour chaque tranche de 100 000 habitants. Mais pourquoi la situation est-elle si préoccupante dans l'hexagone ?

La France, leader malheureux dans les cas de cancer du sein

L’écho perturbant de cette réalité se répercute partout : la France détient le sombre record du plus haut taux d’incidence du cancer du sein au niveau mondial. Selon une étude du Centre international de recherche sur le cancer (Circ), pour 100 000 habitants, 105,4 développent cette maladie.

Comparaison des chiffres à l’échelle mondiale

Il est nécessaire de mettre ces chiffres en parallèle pour vraiment en saisir l’envergure. Nos voisins européens affichent, quant à eux, des taux beaucoup plus bas, dont l’Italie avec 87 cas, l’Espagne 81 cas, le Royaume-Uni 94 cas et l’Allemagne 77 cas pour 100 000 habitants.

La France est talonnée par l’Australie (101,5/100 000) et Les États-Unis (95,9/100 000). Toutefois, ces chiffres effraient quand on les compare à ceux de l’Inde ou de la Chine qui comptabilisent respectivement 26,6 et 33 cas pour 100 000 habitants.

Des causes multiples

Si la France détient ce funeste record, de nombreux facteurs sont pointés du doigt.

Parmi ces derniers, on peut citer la puberté précoce, la ménopause tardive, l’obésité, la consommation de tabac et d’alcool, la sédentarité, entre autres. L’augmentation de l’incidence de ce type de cancer est malheureusement accrue par une détection plus précoce, notamment grâce à la mammographie.

Une lueur d’espoir au milieu des ténèbres

Malgré ce tableau sombre, une lueur d’espoir persiste : les taux de mortalité ont commencé à décliner depuis les années 1990 dans les pays à haut niveau de revenu, dont la France. Cela reflète les progrès médicaux indéniables en matière de détection et de traitement de ce fléau.

Cette analyse sombre et profonde montre combien il est primordial de perpétuer la recherche médicale pour renverser cette situation difficile et de sensibiliser sur les facteurs de risque, afin de prévenir l’apparition de cette maladie mortelle.