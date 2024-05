Cancer de la vessie : peu connu, mais fréquent chez les fumeurs

Le cancer de la vessie, bien que moins célèbre que celui de la prostate, touche principalement les fumeurs et les hommes, tout en impactant aussi les femmes, selon les spécialistes. Et vous, savez-vous quelles sont les mesures préventives à prendre ?

Tl;dr Le cancer de la vessie touche chaque année entre 13 000 et 20 000 nouveaux individus en France

Les signes d’alerte comprennent les urines rouges, les cystites récurrentes et les troubles de la mictions

Les facteurs de risque comprennent le tabac, le cannabis, et certaines expositions professionnelles à des substances

L’immunothérapie et les anticorps ciblant certaines molécules des cellules cancéreuses sont parmi les innovations thérapeutiques les plus prometteuses.

Le cancer de la vessie, une maladie sous-estimée

Malgré des chiffres alarmants, le cancer de la vessie demeure relativement méconnu. Chaque année, ce mal afflige entre 13 000 et 20 000 nouveaux individus en France et cause près de 5 000 décès, a précisé Benjamin Pradère, président de l’association française d’urologie (AFU). Les victimes sont principalement des hommes de plus de 60 ans, bien que le cancer touche également les femmes.

Symptômes et signaux d’alerte

Le principal symptôme de cette maladie est l’apparition de urines rouges, repérable assez facilement. Cependant, d’autres signes tels que des cystites récurrentes et des troubles mictionnels peuvent également manifester la présence du cancer de la vessie.

Chez les femmes, ces symptômes sont souvent mal interprétés, cela entraîne malheureusement un retard de diagnostic et aggrave la maladie.

Facteurs de risques et moyens de prévention

Parmi les facteurs de risque du cancer de la vessie, on trouve le tabagisme en première ligne, suivi par la consommation de cannabis.

L’industrie vient ensuite, avec des substances comme le caoutchouc, les colorants, les peintures, les cosmétiques, certains hydrocarbures et les pesticides. La vigilance est donc de mise et l’éducation sur les risques de ces substances est un enjeu majeur.

Vers de nouvelles pistes thérapeutiques

Concernant le traitement de ce cancer, plusieurs innovations émergent dans le domaine de la recherche médicale. L’immunothérapie, qui consiste à renforcer les défenses du corps contre la maladie, fait partie des options les plus prometteuses.

Une autre piste est l’utilisation d’anticorps spécialement conçus pour cibler certaines molécules des cellules cancéreuses. Ces traitements peuvent accroître l’efficacité de la chimiothérapie et de l’immunothérapie, donnant ainsi un espoir supplémentaire aux patients.