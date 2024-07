Cancer de la peau et crème solaire : inquiétude des médecins face à une désinformation croissante aux États-Unis

En pleine canicule aux États-Unis, la désinformation concernant les protections solaires compromet gravement les recommandations de santé publique. Quels pourraient être les effets à long terme d'une telle situation?

TL;DR Des influenceurs promeuvent faussement l’idée que l’exposition au soleil est plus saine que l’utilisation de crème solaire.

Des recettes “maison” de crème solaire sont largement partagées sans fondement scientifique.

Les experts, inquiets, rappellent les risques de cancer de la peau liés à l’exposition aux ultraviolets.

Désinformation solaire sur les réseaux sociaux

Un phénomène préoccupant se propage sur les réseaux sociaux. Des influenceurs tels que Jerome Tan invitent, sans fondement scientifique, leurs abonnés à préférer une “exposition régulière au soleil” plutôt que l’usage de crème solaire, sous prétexte qu’elle “provoque le cancer”.

Des recettes “maison” de protection solaire : danger

Ces apôtres du teint hâlé vont jusqu’à partager des concoctions DIY, prétendus écrans solaires maison réalisés à base de soit disant ingrédients naturels, tels que le gras de bœuf ou le beurre d’avocat.

Jerome Tan, fort de ses 400.000 abonnés TikTok, va même jusqu’à affirmer que la consommation de ces aliments permettrait au corps de fabriquer sa “propre crème solaire”.

L’avis des experts et la réalité des faits

Rajesh Nair, un chirurgien oncologue, nous met en garde : “Les gens adhèrent à beaucoup d’idées vraiment dangereuses”. Le clivage entre cette désinformation et la réalité est de taille : selon l’Académie américaine de dermatologie, les crèmes solaires faites maison “sont dénuées de protection efficace contre le soleil” et exposent leurs utilisateurs à des risques de brûlures, de vieillissement prématuré de la peau et de cancer.

Une baisse de l’utilisation de crème solaire alarmante

De tels comportements sont d’autant plus inquiétants que la plupart des contenus faux ou trompeurs proviennent d’influenceurs cherchant à en tirer un profit pécuniaire.

Résultat, l’utilisation de la crème solaire semble être en baisse aux États-Unis. Une enquête montre que 75% des Américains utilisent de la crème solaire régulièrement, soit une baisse de quatre points par rapport à 2022. Plus alarmant encore, selon l’Institut de santé sur le cancer d’Orlando, près d’un adulte américain de moins de 35 ans sur sept estime qu’une application quotidienne de crème solaire est plus néfaste pour la santé qu’une exposition directe au soleil.

Pour conclure, n’oublions pas que “le bronzage sans danger n’existe pas”, comme le rappelle Daniel Bennett, dermatologue et professeur à l’université du Wisconsin. Protection, vigilance et informations justes sont indispensables pour profiter du soleil sans risquer sa santé.