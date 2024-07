BYD, titan chinois de l’automobile, inaugure une nouvelle usine en Turquie

BYD, le leader mondial de la construction de voitures électriques basé en Chine, a décidé d'implanter sa deuxième usine européenne en Turquie, après celle de Hongrie. Quels sont les projets de BYD pour cette nouvelle usine?

TL;DR La deuxième usine européenne de BYD sera en Turquie.

La Turquie offre à BYD un écosystème automobile et la possibilité d’éviter les taxes douanières.

BYD cible le marché européen et espère surpasser Tesla en termes de ventes par 2030.

L’installation stratégique de BYD en Turquie

Le premier constructeur mondial de voitures électriques, BYD, prend de l’ampleur sur le continent européen. En effet, une source officielle en Turquie a confirmé cette semaine à l’AFP que le groupe chinois construira sa deuxième usine européenne en Turquie et non en France, comme précédemment spéculé.

La présidence turque a validé l’accord peu après son annonce. Celui-ci, signé par le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Fatih Kacir, en présence du président Recep Tayyip Erdogan, garantit un investissement d’un milliard de dollars pour un site de production capable de produire à l’échelle de “150.000 voitures par an”, comme le rapporte le ministère. Toutefois, BYD n’a pas souhaité faire de commentaires sur cette annonce.

Une localisation idéale

Bien que la localisation exacte du futur site n’ait pas été partagée, le lieu probable serait la province de Manisa, près de la coté d’Izmir. “Un emplacement stratégiquement offert par l’État,” selon plusieurs observateurs. Il est important de mentionner que l’Italie a également tenté d’attirer le constructeur chinois sans succès.

Pourquoi la Turquie ? Le pays est non seulement renommé pour sa main d’œuvre qualifiée et économique, mais également pour son écosystème automobile en développement constant où de grands acteurs comme Renault, Ford, Toyota et Hyundai se sont installés depuis les années 70.

Un pied dans l’arène européenne

En s’implantant en Turquie, BYD peut d’autant plus contourner les taxes douanières mises en place par la Commission européenne suite à une enquête anti-subventions. En effet, depuis le 4 juillet, la taxe sur les importations de voitures électriques BYD provenant de Chine est passée de 10% à 17.4%. L’usine turque, inévitablement, boostera l’expansion de BYD en Europe, d’autant plus que d’ici 2035, seule la vente de voitures neuves électriques sera autorisée sur le Vieux Continent.

Le but de BYD est de surpasser Tesla en nombre de modèles électriques vendus d’ici 2030, au moins en Europe. Un objectif réaliste vu le parcours impressionnant de ce géant de l’automobile fondé en 1995, qui n’a débuté dans le domaine automobile qu’en 2003. 20 ans plus tard, près de 80% des voitures vendues en Chine portent le logo de BYD. À présent, le géant chinois a les yeux rivés sur l’Europe, prêt à conquérir un nouveau marché.