Bruno Le Maire promet de limiter le déficit budgétaire à 3% du PIB d’ici 2027

Tl;dr Le Maire promet de réduire le déficit public français à 3% du PIB en 2027.

La Commission européenne envisage des procédures pour déficits publics excessifs contre sept pays de l’UE, dont la France.

La justifications du ministre français incluent la pandémie du Covid-19 et l’inflation entraînée par la guerre en Ukraine.

La chute des marchés financiers français est attribuée aux promesses de dépenses des oppositions par Le Maire.

Le déficit public français à l’horizon 2027

Vendredi, le ministre français de l’économie, Bruno Le Maire, s’est engagé à réduire le déficit public de la France à 3% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2027. Cette promesse survient dans un contexte de pression de Bruxelles sur le respect des normes budgétaires.

Réprimandes de l’Union Européenne

La Commission européenne a récemment envisagé d’initier des procédures pour déficits publics excessifs contre certains pays, incluant la France.

Sept nations, parmi lesquelles se trouvent l’Italie et la Belgique, ont dépassé l’an passé la barrière des 3% du PIB imposée par le Pacte de stabilité européen, qui fixe également la dette à 60% du PIB. Pour échapper à de potentielles sanctions financières, il leur faudra adopter des mesures correctives afin de respecter les règles budgétaires européennes.

Interprétations et réactions françaises

Le ministre français a attribué le dérapage budgétaire aux répercussions de la pandémie en 2020 et à l’inflation provoquée par la guerre en Ukraine dès 2022. Selon ses propres termes “Nous avons beaucoup protégé l’économie française pendant la crise du Covid et pendant l’inflation”.

Bruno Le Maire a aussi expliqué que cette protection a permis à la France de redevenir le premier pays de la zone euro à retrouver son niveau d’activité pré-crise.

Des promesses de dépenses en cause

Pour le ministre français, la chute des marchés financiers du pays et la hausse du coût de la dette seraient la conséquence directe des promesses de dépenses effectuées par les oppositions de gauche et d’extrême droite. Le Maire a fortement critiqué ces promesses, les qualifiant de “totalement insensées et irresponsables”.

La France, dont le déficit public a atteint 5,5% du PIB l’an dernier et dont la dette s’élève à 110% du PIB, a souvent été en procédure de déficit excessif depuis la création de l’euro. Cependant, elle avait réussi à sortir de cette situation en 2017.