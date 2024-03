Boeing améliore sécurité et qualité suite à une série d’incidents

Le fabricant d'avions américain prévoit d'instaurer des formations additionnelles et des contrôles de conformité toutes les semaines. Quels sont les bénéfices attendus de ces mesures?

Tl;dr Boeing est concerné par plusieurs enquêtes suite à des incidents et des problèmes de production.

Une enquête de la FAA et des rapports d’experts indépendants ont relevé des problèmes systémiques de contrôle qualité.

Boeing compte renforcer sa qualité et sa sécurité par des actions immédiates et des formations supplémentaires pour ses employés.

Il y a eu plusieurs incidents impliquant des avions de Boeing en 2023.

Boeing face à ses failles

Face à une série d’incidents et de problèmes de production, le constructeur aéronautique américain Boeing est actuellement au centre de plusieurs investigations. Ses propres recherches et observations l’ont amené à demander à ses salariés de mettre en œuvre des “actions immédiates” visant à renforcer la qualité et la sécurité de ses opérations.

Des irrégularités systémiques révélées

Stan Deal, responsable de l’aviation commerciale chez Boeing, a récemment adressé à ses employés un message suite à un audit de l’Agence américaine de l’aviation civile (FAA). Cet audit et un rapport d’experts indépendants révèlent des “problèmes systémiques de contrôle qualité” pour la période mars 2023-février 2024.

“La vaste majorité des non-conformités (repérées) pendant l’audit portaient sur le non-respect de nos processus et procédures approuvés”, a précisé Stan Deal.

Les actions correctrices de Boeing

En réponse à ces problèmes, Boeing prévoit un ensemble de mesures :

discussions individuelles et formation supplémentaire pour chaque employé concerné,

mise en place de vérifications hebdomadaires de conformité,

prévision d’un temps de vérification de la qualité à chaque vacation.

Ces actions s’ajoutent à celles entreprises ces dernières semaines, notamment des inspections additionnelles. Par ailleurs, Stan Deal a exhorté ses employés à agir dès à présent. Il leur a demandé de respecter scrupuleusement les processus et procédures de fabrication, tout en restant vigilants face à une éventuelle faille de sécurité ou de qualité.

Une série d’incidents préoccupants

Récemment, les avions de Boeing ont connu plusieurs défaillances perturbantes. Un 737 MAX 9 d’Alaska Airlines a perdu une porte en vol en janvier 2023. Un 747 cargo d’Atlas Air a du effectuer un atterrissage d’urgence en raison d’une panne moteur.

Les pédales de gouvernail d’un 737 MAX d’United Airlines sont restées bloquées après atterrissage. En Nouvelle-Zélande, une enquête a été lancée à la suite de la perte soudaine d’altitude d’un 787 Dreamliner de Latam. Tous ces incidents mettent en lumière les défis majeurs auxquels Boeing doit faire face pour assurer la qualité et la sécurité de ses opérations.