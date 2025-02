Bilan humain après trois ans de guerre en Ukraine : où en sommes-nous ?

Quel est le bilan humain après trois ans d'âpre conflit armé en Ukraine ? Une analyse approfondie des conséquences de cette guerre qui a bouleversé le pays.

Tl;dr Troisième anniversaire de la guerre en Ukraine, bilan humain incertain.

Tensions diplomatiques, les États-Unis envisagent des discussions avec la Russie.

Des pertes militaires et civiles massives des deux côtés du conflit.

Le troisième anniversaire sombre de la guerre en Ukraine

Aujourd’hui, nous marquons le troisième anniversaire de la guerre en Ukraine, une guerre qui a replongé l’Europe dans la conflictualité. Malgré le passage des années, l’ampleur des pertes humaines reste difficile à estimer.

Les pertes humaines : un bilan tragique mais incertain

Les pertes humaines de cette guerre sont considérables, mais restent à ce jour inconnues. Plusieurs estimations ont été avancées, mais aucune ne réussit à peindre un tableau complet des pertes civiles et militaires. D’un côté, l’Ukraine a rapporté que plus de 46 000 de ses soldats ont été tués et environ 380 000 autres blessés.

De l’autre côté, la Russie n’a pas communiqué sur ses pertes depuis l’automne 2022, où elle avait reconnu moins de 6 000 soldats tués. De plus, des dizaines de milliers de civils ont été tués, mais le décompte précis reste approximatif.

Les disparus : une autre face de la tragédie

En plus des morts et des blessés, des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues. Le Comité international de la Croix-Rouge travaille sur environ 50 000 dossiers de personnes disparues, tandis que les autorités ukrainiennes ont enregistré quelque 63 000 noms.

Des pourparlers futurs qui suscitent des craintes

En pleines tensions diplomatiques, le président des États-Unis Donald Trump a exprimé son souhait d’entamer des discussions avec le président russe Vladimir Poutine sur la fin du conflit.

Cependant, cette perspective suscite des inquiétudes en Ukraine et en Europe, qui craignent d’être tenus à l’écart des discussions. Cette guerre, qui a déjà coûté tant de vies, continue d’alimenter les tensions et les incertitudes à l’échelle globale.