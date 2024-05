Biden défie Trump et l’invite à débattre avec lui

Donald Trump a relevé le défi de Joe Biden, se proclamant prêt à entrer dans l'arène.

L’ambiance se réchauffe avant les élections présidentielles américaines de 2024. Joe Biden, l’ex-Président américain, dans une vidéo publiée le 15 mai dernier sur son compte X (ex-Twitter), a invité son éternel rival Donald Trump à débattre, non pas une, mais deux fois avec lui.

Biden l’a interpellé en ces termes : «Fais-moi plaisir, mon pote! Je suis même partant pour débattre deux fois», avant de lui proposer des créneaux, avec une pointe d’ironie. En effet, il souligne que Trump devrait être disponible certains « mercredis », faisant allusion à sa pause hebdomadaire dans le procès pénal de New York.

Biden and Trump accept CNN's invitation for a June 27 presidential debate in a showdown months earlier than the traditional fall faceoffshttps://t.co/pEGI64IxwY

— CNN Breaking News (@cnnbrk) May 15, 2024