Berkshire Hathaway: le conglomérat américain valorisé à plus de 1 000 milliards de dollars

Warren Buffett, le patron de l'entreprise, a vu sa fortune grimper à 146 milliards de dollars, grâce à une augmentation d'1,1 milliard en une seule journée. À quoi attribueriez-vous cette réussite fulgurante de Warren Buffett ?

TL;DR Berkshire Hathaway a franchi le seuil de 1 000 milliards de capitalisation boursière.

Warren Buffett, à la tête du conglomérat, voit sa fortune augmenter considérablement.

Le groupe est un investisseur majeur dans plusieurs grandes entreprises.

L’ascension fulgurante de Berkshire Hathaway

Le conglomérat Berkshire Hathaway, considéré comme un géant indétrônable de l’économie et piloté par l’entrepreneur américain Warren Buffett, a franchi mercredi les mille milliards de dollars de capitalisation boursière.

Il intègre ainsi le cercle très restreint des entreprises ayant atteint cet exploit financier, aux côtés de seulement six entreprises technologiques et le pétrolier Saudi Aramco.

Un succès qui se répercute sur la fortune de Buffett

La réussite de cette journée a été encouragée par l’annonce de la cession d’environ un milliard de dollars de titres de la Bank of America par le groupe. Suite à cette annonce, l’action de l’entreprise a connu une hausse de 0,86% pour une valorisation totale de 1.001 milliards de dollars.

Ce succès a propulsé la fortune de Warren Buffett : une augmentation de 1,1 milliard de dollars en une journée, pour atteindre 146 milliards. Il est désormais la sixième personne la plus riche du monde, selon le magazine Forbes.

Warren Buffett, un acteur clé de l’économie

Berkshire Hathaway, qui était autrefois une PME textile en difficulté, a connu une ascension fulgurante depuis que Warren Buffett en a pris les commandes en 1965. Grâce à de nombreuses acquisitions, le conglomérat est désormais propriétaire de plusieurs grandes entreprises comme l’assureur Geico, la marque de prêt-à-porter Fruit of the Loom ou encore les piles Duracell.

De plus, Berkshire Hathaway possède également des participations significatives dans d’autres grandes entreprises, puisqu’il contrôle 21% du capital d’American Express, 13% de Bank of America et 9% de Coca-Cola.

Une philosophie d’investissement qui a fait ses preuves

Warren Buffett, en collaboration avec Charlie Munger jusqu’à son décès en novembre 2023, a su adopter une démarche d’investissement rationnelle et dépassionnée. Une stratégie à long terme qui se démarque du court-termisme de nombreux acteurs du marché.

C’est cette vision, alliée à des résultats spectaculaires, qui fait aujourd’hui de Warren Buffet un véritable gourou du capitalisme moderne. Warren Buffet, bien qu’il ait désigné un successeur en 2021, reste toujours directeur général de Berkshire Hathaway à l’âge de 94 ans.