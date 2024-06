BCE : Après deux ans de durcissement, les taux directeurs en baisse

On entrevoit une influence sur les taux obligataires et le coût des crédits suite à une réduction de 0,25 point de pourcentage. Bien que prévue, cette baisse offre une transition vers les futures actions de la gardienne de l'euro, qui suscitent désormais un vif intérêt. Quelles seront ses prochaines décisions ?

L’annonce a été rendue publique, la Banque centrale européenne a procédé à une réduction de ses taux. Après les avoir maintenus à un niveau élevé pendant une année traumatisante pour l’économie mondiale, cette baisse, bien que limitée, marque une évolution significative.

« La politique monétaire se doit d’être modérée après une période de stabilité », déclare l’institution dans son communiqué, se basant sur « une évaluation actualisée des perspectives d’inflation ».

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.

Keeping interest rates high for nine months has helped push down inflation.

It is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction.

