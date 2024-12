Avec l’iPhone 17, première hausse de prix pour le produit-phare d’Apple

Pour la première fois en presque dix ans, l'iPhone pourrait voir son prix augmenter avec la sortie potentielle de l'iPhone 17.

Tl;dr L’iPhone 17 pourrait voir son prix augmenter.

La hausse serait due au maintien du prix de l’iPhone 16.

Un nouveau modèle, l’iPhone 17 Slim/Air, pourrait être introduit.

Des rumeurs prédisent une hausse de prix pour l’iPhone 17

Alors que le lancement de l’iPhone 17 n’est prévu que dans un an, les premières rumeurs commencent déjà à circuler. L’une d’elles laisse entendre que Apple envisage d’augmenter le prix de ses iPhones pour la première fois depuis huit ans avec la série iPhone 17.

Des profits en baisse, une hausse de prix en perspective

Selon Jong Wook Lee, chercheur principal au Samsung Securities Research Center, cité par Jukanlosreve sur X, il faut s’attendre à une augmentation du prix des nouveaux modèles d’iPhone 17. « Bien que l’on s’attendait à ce que les prix des iPhones d’Apple augmentent cette année, ils n’ont pas été augmentés de manière inhabituelle. En conséquence, les marges bénéficiaires ont diminué depuis… le 14 décembre 2024 », a déclaré Lee lors d’une conférence.

On aurait pu s’attendre à des prix plus élevés pour l’iPhone 16, mais comme nous l’avons vu, l’iPhone 16 a maintenu le même prix que la série iPhone 15 qui l’a précédé. Par conséquent, l’iPhone 17 semble destiné à introduire une nouvelle grille tarifaire plus élevée.

Une augmentation de prix attendue de 100$

Lee ne nous dit pas combien l’iPhone 17 sera plus cher par rapport aux iPhones actuels. Notre hypothèse serait une augmentation d’au moins 100$ pour tous les modèles, afin qu’Apple puisse bénéficier d’une hausse de revenus sans augmenter ses prix bien au-dessus de ceux de ses concurrents comme Samsung et Google.

De plus, la série iPhone 17 pourrait présenter un nouveau modèle, l’iPhone 17 Slim/Air, dont le prix pourrait être compris entre 900-1000$ et plus de 1,299$, le rendant plus cher qu’un modèle Pro Max.

Des nouveautés techniques à venir

Nous ne connaîtrons le coût réel de la série iPhone 17 qu’à son lancement, prévu en septembre 2025. Parmi les autres rumeurs qui pourraient être confirmées ce jour-là, citons un nouveau design de bloc de caméra, la première puce Bluetooth et WiFi conçue par Apple, une technologie de batterie plus efficace et des améliorations de la caméra pour le modèle Pro Max.