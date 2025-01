Avatar 3 dévoile deux nouvelles tribus Na’vi

Le troisième volet de la saga Avatar dévoile l'existence de deux nouvelles tribus Na'vi inconnues jusqu'à présent.

Un monde en expansion dans Avatar: Fire and Ash

La troisième partie de la saga épique de l’espace de James Cameron, Avatar: Fire and Ash, révèlera deux nouvelles tribus Na’vi à la fin de cette année. Ces nouvelles tribus sont déjà rendues familières grâce à une récente entrevue que Cameron a accordée au magazine Empire, au cours de laquelle il détaille les tribus de l’Ash Clan et des Wind Traders.

Une nouvelle antagoniste

Oona Chaplin, connue pour son rôle de Talisa Stark dans la série Game of Thrones de HBO, incarne le leader du clan Ash. Cameron fait l’éloge de la performance de Chaplin, affirmant qu’elle rend son personnage d’antagoniste incroyablement réel et vivant. Le personnage de Chaplin, Varang, est présenté comme un leader prêt à tout pour son peuple, même à commettre des actes que nous pourrions considérer comme mauvais.

Les traders du vent

En parallèle, les Wind Traders sont des marchands nomades qui parcourent Pandora à l’aide de créatures volantes gigantesques. Cameron les compare aux caravanes de chameaux de la Route des épices au Moyen Âge. Il ajoute que ces personnages sont amusants et, comme tous les Na’vi, vivent en symbiose avec leurs créatures.

Une attente récompensée

Après des années d’attente depuis la sortie du premier film en 2009, les fans peuvent enfin se réjouir de la reprise de la franchise. Avec le retour de la série, il semble que les choses avancent désormais à un rythme beaucoup plus rapide. Avatar: Fire and Ash sortira en salle le 19 décembre 2025 et sera sans aucun doute un événement à ne pas manquer pour les fans du monde entier.