Automutilation numérique : une montée inquiétante chez les jeunes

Une étude américaine a révélé que de plus en plus d'adolescents s'envoient anonymement des messages haineux, un phénomène appelé automutilation numérique. Les filles, les jeunes non hétérosexuels et les personnes issues de minorités raciales sont particulièrement touchés. Comment pouvons-nous aider ces jeunes à avoir une image d'eux plus saine ?

Une inquiétante réalité : l’automutilation numérique chez les adolescents

L’automutilation numérique est un terme désignant un comportement où des adolescents publient volontairement du contenu dépréciatif à leur propre égard sur les réseaux sociaux. Selon une étude publiée par la Florida Atlantic University et la University of Wisconsin à Eau Claire, la fréquence de cette forme de violence autodirigée est en constante hausse.

Résultats d’une étude alarmante

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les données de trois enquêtes nationales indépendantes réalisées en 2016, 2019 et 2021, impliquant des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans.

Deux facteurs ont été essentiels pour mesurer ce phénomène : si les adolescents ont “publié anonymement quelque chose de méchant à leur sujet en ligne au cours de leur vie” et s’ils se sont “cyberintimidés anonymement en ligne au cours de leur vie”, mentionnent les auteurs.

Un phénomène croissant et préoccupant

Ce type d’automutilation, apparu en 2010, concerne de plus en plus d’adolescents. Le taux d’automutilation numérique a grimpé de 88% entre 2019 à 2021, touchant jusqu’à 12% des adolescents américains, contre 6,3% en 2016.

Le constat est inquiétant : les jeunes appartenant à des minorités raciales, les jeunes femmes et les jeunes non hétérosexuels sont les plus susceptibles de se livrer à cette automutilation.

Le coauteur de l’étude, Sameer Hinduja, souligne que cette pratique peut engendrer des “problèmes majeurs tels que l’intimidation, la dépression, les troubles de l’alimentation, les dommages physiques, les troubles du sommeil et même des tendances suicidaires”. Les motivations derrière ces actes varient : haine de soi, recherche d’attention, désir d’acceptation, humour noir ou encore appel à l’aide.

L’appel à une prise de conscience collective

Il est impératif de comprendre pourquoi les jeunes se livrent à l’automutilation numérique et de les aider à développer des mécanismes d’adaptation plus sains. “Il est essentiel que les parents, les éducateurs et les professionnels de la santé mentale qui travaillent avec les jeunes apportent leur soutien à toutes les cibles d’abus en ligne”, déclare Sameer Hinduja.