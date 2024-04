Automobile : une association alerte sur la complexité croissante des réparations de véhicules

Dans un récent rapport, le groupe "Halte à l'obsolescence programmée" implore les autorités d'agir face au danger accru d'obsolescence programmée dans l'industrie automobile.

Tl;dr Obsolescence programmée de plus en plus présente dans l’automobile.

Appel de HOP à instaurer un “indice de réparabilité” pour les véhicules.

Potentiels problèmes de batterie et de réparabilité avec l’essor des voitures électriques.

Proposition pour la création de “normes de durabilité et de réparabilité des batteries”.

L’agonie calculée des automobiles : un sujet brûlant

Dans un environnement automobile en constante évolution avec l’ascension du numérique et des réglementations de plus en plus strictes, l'”obsolescence programmée” se profile comme un écueil majeur. L’association française Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) tire la sonnette d’alarme sur cette tendance croissante et potentiellement onéreuse pour le consommateur et préjudiciable pour la planète.

L’érosion programmée : une bête noire de l’industrie automobile

La première source d’obsolescence provient, de façon paradoxale, d’un désir d’amoindrir l’impact environnemental des véhicules. Dans des villes comme Paris, les voitures les plus anciennes sont bannies, incitant de nombreux conducteurs à abandonner leurs anciens véhicules thermiques. Un geste qui, selon l’association, “représente un risque d’exclusion de certaines populations”.

Le défi revient maintenant aux autorités de réguler cette tendance et d’établir, comme le suggère HOP, un “indice de réparabilité” des véhicules afin de guider les consommateurs.

🚨[Nouveau rapport] STOP aux futures voitures jetables ! Halte à l’obsolescence programmée s’attaque à l’obsolescence accélérée des véhicules et alerte sur un secteur en pleine transition. pic.twitter.com/3rAQwUbB7U — HOP (@HalteOP) April 17, 2024

Le virage électrique et ses complications

L’arrivée de l’électrique risque de chambouler l’écosystème actuel de l’achat et de l’entretien des voitures. Les préoccupations de HOP se concentrent sur la fiabilité des batteries à long terme et leur capacité à être réparées. Avec certains modèles dont les batteries ne peuvent être démontées, le risque de “batteries jetables de facto” est important.

Faire face à l’obsolescence : solutions envisagées

L’association recommande la mise en place de mesures concrètes face à ces enjeux. Elle propose notamment la création de “normes de durabilité et de réparabilité des batteries en Europe”, une garantie décennale des batteries, ainsi que l’élimination des obstacles à l’utilisation de pièces recyclées.

En somme, l’obsolescence programmée dans l’automobile est une problématique à prendre en compte, ne laissons pas nos véhicules tomber dans l’oubli programmé.