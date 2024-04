Audiences radio : France Inter domine toujours, Europe 1 regagne du terrain, RTL en perte de vitesse

D'après les résultats Médiamétrie révélés le 18 avril, pour la période janvier-mars, le média radio rencontre une période difficile, subissant une perte d'un million d'auditeurs sur un an. Ce déclin va-t-il continuer ?

Tl;dr France Inter est la radio la plus populaire en France.

RTL et Europe 1 ont perdu des auditeurs, mais la deuxième se redresse.

France Info et NRJ connaissent une légère baisse d’audience.

La radio en général perd des auditeurs, avec une audience totale de 38,72 millions.

Face à un paysage médiatique en constante évolution, la radio reste un terrain de concurrence féroce. En France, un acteur domine la scène, comme l’attestent les chiffres de Médiamétrie pour janvier-mars 2024.

France Inter, une domination irrefutable

La station publique semble régner en maître dans le paysage radiophonique français représenté par ses 7,18 millions d’auditeurs quotidiens, un chiffre en hausse par rapport à l’année précédente. Sibyle Veil, PDG de Radio France, insiste sur le fait que, malgré les controverses, “France Inter, souvent attaquée, jamais égalée”.

Des challengers en difficulté

Cela se fait au détriment de concurrents comme RTL, qui enregistre une perte de 230 000 auditeurs par rapport à 2023, avec une audience cumulée de 9,6 %. A l’inverse, Europe 1 semble rebondir, notamment grâce à l’arrivée à l’antenne de Pascal Praud, qui lui a permis de regagner 223 000 auditeurs, même si la station reste encore loin derrière France Inter.

Plus généralement, RMC et France Bleu affichent une légère progression, alors que France Info souffre des aléas de l’actualité. France Culture, elle, connaît une progression notable, flirtant avec les deux millions d’auditeurs. La musique à l’honneur avec France Musique, qui dépasse le million de fidèles pour la quatrième fois consécutive.

7 180 000 auditeurs chaque jour, + 144 000 en un an… Vous n'avez jamais été aussi nombreux à écouter France Inter, première et seule radio à réunir autant d’auditeurs chaque jour depuis plus de 20 ans. MERCI pour votre confiance ❤ #AudiencesMédiamétrie pic.twitter.com/b9eSuVYbRx — France Inter (@franceinter) April 18, 2024

Le secteur musical, une histoire de hauts et de bas

Du côté des stations musicales, la situation est plus contrastée. Avec 4,42 millions d’auditeurs quotidiens, NRJ reste une des radios les plus écoutées, malgré une légère érosion de son audience. La radio est talonnée par Nostalgie qui engrange 471 000 auditeurs supplémentaires. A l’inverse, Europe 2 et RFM ont perdu près de 300 000 auditeurs.

Bilan global : une érosion du public

Sur le plan général, la radio a perdu, entre 2023 et 2024, un million d’auditeurs pour totaliser une audience quotidienne de 38,72 millions. Un constat préoccupant, mais qui prouve que la radio reste un média clé.