Attaque au couteau à Paris : l’agresseur aurait commis un meurtre une heure plus tôt à Courbevoie

Jeudi soir, près des Champs-Élysées, un homme a sévèrement blessé un policier. Également suspecté d'un meurtre dans les Hauts-de-Seine, cet homme présumé agresseur a finalement été abattu par les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui a bien pu motiver un tel acte de violence ?

TL;DR Un homme attaque un policier à Paris après un meurtre à Courbevoie.

Suspect a été tué, souffrait de troubles psychiatriques.

Ces crimes surviennent une semaine avant les Jeux Olympiques.

Une vague de violence inquiète Paris à l’approche des Jeux Olympiques

La capitale française connaît une série d’événements troublants, soulignant un climat de tension palpable alors que les Jeux Olympiques approchent. Le dernier en date : un homme a mortellement poignardé un adolescent à Courbevoie avant d’attaquer un policier sur les Champs-Elysées.

Une attaque mortelle, suivie d’un acte de violence envers un policier

L’homme en question, soupçonné du meurtre d’un adolescent dans un appartement de Courbevoie, a ensuite été impliqué dans une attaque sur un officier prés de l’avenue des Champs-Elysées. Le parquet de Nanterre a confirmé l’existence d’un lien entre les deux crimes. Poursuivi pour son acte, le suspect a été abattu par la police lors de son interpellation.

Un policier a été victime d’une attaque dans le 8ème arrondissement de Paris alors qu’il intervenait suite à un appel d’agents sécurisant une boutique. L’auteur a immédiatement été neutralisé par des policiers en sécurisation. Soutien indéfectible. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 18, 2024

Un profil troublant qui interroge

Né au Sénégal, l’homme de 27 ans était “en situation régulière” et était déjà connu des services de police. Ses parents ont révélé qu’il souffrait de troubles psychiatriques et avait déjà fui de leur résidence et d’un hôpital psychiatrique. Des informations cruciales qui ont permis l’identification rapide du lien entre le meurtre de Courbevoie et l’attaque du policier.

Paris en proie à des inquiétudes sécuritaires à l’aube des JO

L’affaire intervient dans un contexte tendu avec l’approche des JO où près de “35 000 policiers et gendarmes et 18 000 militaires” sont mobilisés. Des incidents récents mettant en scène des personnes connues pour des faits de violence ont ravivé les craintes d’actes terroristes possibles. Cependant, selon la préfecture de police de Paris, cette série d’incidents ne serait pas liée à des motivations terroristes ou aux JO.