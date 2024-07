Atos : Mise en place d’un plan de sauvegarde express

Le groupe a réussi à lancer une procédure de sauvegarde accélérée, un jalon crucial pour conclure la restructuration de sa dette. Cela soulève une question : quelle sera la prochaine étape dans leur rétablissement financier?

TL;DR Atos SE engage une procédure de sauvegarde accélérée pour une restructuration financière.

Cette procédure n’affecte pas les fournisseurs, les salariés, et la gouvernance.

Les actionnaires actuels d’Atos devraient subir une dilution massive.

Une procédure de sauvegarde initiée par Atos SE

La firme technologique Atos SE a annoncé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée supervisée par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre.

Celle-ci, d’une durée initiale de deux mois, pourra être prolongée de deux mois supplémentaires. L’enjeu, de taille, est de permettre à la société la mise en application de son plan de restructuration financière annoncé le 15 juillet 2024.

Les implications de la procédure de sauvegarde accélérée

Le Tribunal a relevé que l’adoption du plan de restructuration financière était envisageable, renforcé par le soutien des créanciers financiers et les informations fournies par la Conciliatrice lors de l’audience. La procédure, se limitant aux créanciers financiers et aux actionnaires, a pour seul but d’implémenter le plan de re “Restructuration financière convenu dans l’Accord de Lock-Up”.

Quels impacts de cette restructuration financière ?

Elle ne perturbe en aucune manière l’endettement financier d’Atos, ni même les fournisseurs, les salariés, ou la gouvernance de l’entreprise. Toutefois, elle aura des conséquences importantes pour les actionnaires actuels d’Atos, qui pourraient connaître une dilution massive en cas de non-participation aux augmentations de capital proposées. Ces derniers pourraient alors détenir moins de 0,1% du capital social.

Le futur d’Atos et sa restructuration financière

Afin de mettre en action son plan de restructuration financière, Atos SE prévoit un nouveau financement de 1,75 milliard d’euros et une réduction de l’endettement d’au moins 3,1 milliards d’euros avant la fin de l’année 2029.

De plus, l’entreprise est confiante quant à l’amélioration future de sa notation de crédit, passant de CCC- à BB prévu pour la fin de l’année 2026, malgré un abaissement prochain pour des raisons techniques.