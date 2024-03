Astronomie : comment observer la comète du Diable ?

Le corps céleste gagne sans cesse en vitesse tout en se rapprochant du Soleil, ce qui accroît sa brillance. Il est probable que nous puissions l'observer depuis notre planète avec un télescope ou des jumelles. Te sens-tu prêt à vivre cette expérience astronomique unique ?

Une comète aux allures diaboliques traverse notre ciel

Avec une fréquence d’apparition de près de 70 ans, une comète unique en son genre traverse actuellement notre ciel. Son nom est inhabituellement effrayant : “la comète du diable”. Pourquoi diabolique ? Regardez de plus près et vous apercevrez deux formes cornues se détachant de sa chevelure. Un spectacle à ne pas manquer.

Un phénomène céleste à ne pas rater

La dernière fois que cette intrigante visiteuse a fait son apparition dans notre voisinage cosmique, c’était en 1954.

Sa prochaine visite n’est pas prévue avant un lointain 2095. Selon Nicolas Biver, président de la commission des comètes de la Société astronomique de France (SAF) et astrophysicien à l’Observatoire de Paris, cette semaine constitue une excellente occasion pour observer cette comète.

12P/Pons-Brooks across Andromeda & Triangulum 📷 Mar.11 📍Sant Roc, Prades pic.twitter.com/4pxQrsBVEu — Aleix Roig (@astrocatinfo) March 13, 2024

Un spectacle embellissant nos cieux nocturnes

12P/Pons-Brooks – c’est son nom scientifique – est une comète qualifiée de cryovolcanique. Ce qui signifie qu’elle émet des gaz, des poussières et de la glace en se rapprochant du Soleil.

De ce fait, plus elle s’approche de notre astre, plus elle est visible depuis notre planète.

L’année dernière, la comète a connu un sursaut d’activité qui l’a rendue cent fois plus brillante. Cela lui a permis de se distinguer davantage dans la voûte céleste.

Mais comment assister à ce spectacle lumineux naturel? Les spécialistes conseillent d’opter pour un endroit exempt de pollution lumineuse, c’est-à-dire loin des villes. Préférez également une nuit sans nuage ou brume pour une observation optimale.

Munissez-vous d’un petit télescope ou de bonnes jumelles et tournez-vous vers le nord-ouest. Dans le ciel, repérez la constellation d’Andromède : la comète du diable se trouvera juste au-dessus.