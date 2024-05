Ariane 6 : Décollage inaugural prévu pour début juillet

Les informations concernant le décollage programmé d'Ariane 6 seront dévoilées à l'occasion du salon aéronautique ILA, qui aura lieu à Berlin (Allemagne) du 5 au 9 juin. Quelles sont vos attentes pour ce lancement tant attendu ?

Pour Ariane 6, le compte à rebours commence. l’Agence Spatiale Européenne (ESA), Ariane Group et le Cnes ont conjointement annoncé que les équipes “travaillent ardemment pour réduire la période de lancement”.

Le premier essai de cette prouesse technologique est prévu la première quinzaine de juillet. “Nous sommes sur la bonne voie et en ligne avec la période de lancement qui a été communiquée en novembre dernier.”

C’est lors du salon aéronautique ILA de Berlin, se tenant en juin et rassemblant tous les membres du groupe de travail, que sera officiellement communiquée la date de la première tentative. Cependant, notons que le décollage d’Ariane 6 à une date précise dépendra des conditions techniques et climatiques.

Au Centre Spatial Guyanais, les préparatifs vont bon train. Le corps central d’Ariane 6, qui comprend les étages principaux et supérieurs, ainsi que les propulseurs d’appoint (les boosters), ont été installés en avril. Après un transfert depuis le bâtiment d’assemblage lanceur à seulement 800 mètres de là, ces deux étages ont été érigés sur le pas de tir.

Happy to announce that as we get nearer to liftoff of #Ariane6, teams at @ESA, @CNES and @ArianeGroup have narrowed down the time period for the first attempt for launch: the first two weeks of July. 🚀

The tentative date for the first launch attempt will be announced in June… pic.twitter.com/1RO6U8DETG

— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) May 21, 2024