Après le second tour des législatives, légère Hausse du CAC 40 à la Bourse de Paris

Malgré la concrétisation du scénario anticipé par le marché, à savoir une Assemblée nationale sans majorité absolue, une grande incertitude est toujours présente.

TL;DR La Bourse de Paris s’est retournée à la hausse après les législatives.

Le Nouveau Front populaire (NFP) est arrivé en tête sans majorité absolue.

La formation du gouvernement et la prise de décisions majeures restent incertaines.

Le calme avant la tempête boursière?

L’atmosphère au sein du marché financier français est pour l’heure posée, comme un champ de bataille fraîchement calmé après une élection législative mouvementée. En effet, suite au second tour de cette élection, la Bourse de Paris s’est bravement redressée, virant à la hausse après une ouverture en légère baisse ce matin.

L’incertitude règne, la Bourse en proie à l’indécision

Au coeur de cette incertitude législative, le CAC 40 a réalisé un gain de 0,45% pour atteindre 7.711,16 points. L’indice parisien avait subi une contraction d’environ 6,5% suite à l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, mais a réussi à rebondir, réduisant ses pertes à environ 4% de son niveau pré-dissolution.

D’autre part, le marché de la dette n’est pas non plus à la rue. L’écart de rendement entre l’obligation française à 10 ans et son homologue allemand, véritable jauge du stress autour de la dette française, a vu une augmentation légère de deux points.

Les pronostics mis à mal

Face à tous les sondages, le Nouveau Front populaire (NFP), une coalition de partis de gauche, a su s’imposer au second tour. “Aucune réforme d’envergure ne devrait voir le jour ces 3 prochaines années”, prévoit John Plassard, conseiller en investissement chez Mirabaud, insinuant une instabilité politique future qui risque d’amener une instabilité économique.

Vers un gouvernement incertain

Et pour cause, aucun parti n’a réussi à obtenir la majorité absolue requise de 289 députés. Dans ce contexte, les scénarios possibles pour le futur gouvernement sont nombreux, notamment celui de voir Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, être nommé Premier ministre. Quoi qu’il en soit, le NFP, porteur du programme le plus progressif sur le plan budgétaire, sème une inquiétude légitime chez les investisseurs au regard d’une augmentation potentielle des déficits et des tensions avec l’Europe.

Qu’en résultera-t-il finalement? La Bourse de Paris, pour l’instant, prie pour que la tempête attendue n’arrive pas.