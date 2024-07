Apple Plans, le rival de Google Maps, débarque sur internet

Apple a mis en ligne, ce jeudi 25 juillet, une version web de son application de navigation visant à rivaliser avec Google Maps. Très compétitive, ne pensez-vous pas qu'elle pourrait éventuellement surpasser Google Maps ?

TL;DR Apple lance une version web de Plans, accessible auparavant uniquement sur MacOS et iOS.

Cette version, encore en bêta, fonctionne avec certaines limitations et seulement sur quelques navigateurs.

C’est un signe fort d’ouverture de la part d’Apple, notamment pour les développeurs et les professionnels.

L’ouverture de Plans, l’application cartographique d’Apple, au delà de l’écosystème Mac

Depuis son lancement en 2012, l’application de cartographie d’Apple, Plans, n’avait jamais quitté les rives de MacOS et iOS. Uniquement les possesseurs d’appareils Apple pouvaient profiter de cette application, désormais un tournant important est pris.

Arrivée de Plans sur la toile

Apple a rompu avec cette habitude d’exclusivité le jeudi 25 juillet, en lançant une version web de Plans, néanmoins avec quelques limitations. Pour y avoir accès, il faudra d’abord passer par l’adresse beta.maps.apple.com. Il est à noter que le support est limité à certains navigateurs : Chrome et Edge pour Windows, Safari et Chrome pour MacOS. Les utilisateurs mobiles ou d’autres navigateurs resteront pour l’instant sur la touche.

Des fonctionnalités limitées

Malgré cette avancée, tous les services habituellement offerts par Plans ne sont pas encore au rendez-vous. Par exemple, la fonction “Look around”, qui offre une visualisation panoramique des environs d’un lieu sélectionné, fait défaut.

Il en est de même pour la création d’itinéraires pour les déplacements à vélo, les trajets en transports publics ou encore la vue en 3D. Néanmoins, des fonctionnalités phares comme les informations sur les lieux d’intérêt et les commerces sont disponibles.

Une ouverture stratégique

Plus qu’un simple ajout abouti, il s’agit d’un pas significatif dans la politique d’ouverture de la firme de Cupertino. En effet, l’ouverture de la version web de Plans offre de nouvelles opportunités aux développeurs, qui peuvent maintenant incorporer MapKitJS à leurs sites internet. De même, les professionnels pourront facilement accéder et modifier les informations de leurs établissements, à l’instar de ce qui est possible sur Google Maps.

Si la publicité était jusqu’à lors absente de Plans, cette extension vers le web pourrait inspirer Apple à explorer cette piste, introduisant ainsi une nouvelle source de revenus pour la marque à la pomme.