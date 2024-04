Apple détecte un logiciel espion sur les iPhone dans 92 pays

Apple, le titan technologique, a émis une alerte aux détenteurs d'iPhone dans 92 pays, les prévenant contre d'éventuelles cyberattaques causées par un logiciel espion. Selon la firme, ces notifications méritent une attention particulière.

Le 10 avril, des utilisateurs iPhone, indiens et de 91 autres pays à travers le monde, ont reçu une notification pour le moins alarmante: “Apple a détecté que vous êtes la cible d’une attaque de logiciel espion ‘mercenaire’, qui tente de compromettre à distance l’iPhone associé à votre identifiant Apple XXX”. L’information émane directement de la firme de Cupertino, venant confirmer l’authenticité et l’importance du message.

Il semblerait que ces attaques soient délibérément ciblées, en visant des individus particuliers en fonction de leur identité ou de leurs activités. Bien que ces évènements soient exceptionnellement rares , Apple insiste sur la gravité de la situation. La marque à la pomme déclare: “Cette attaque vous cible spécifiquement, probablement en raison de qui vous êtes ou de ce que vous faites.” Si la liste des pays concernés n’a pas été dévoilée, l’échelle internationale de l’attaque reste indéniable.

🚨Apple has sent threat notifications to iPhone users in 92 countries informing them they "are being targeted by a mercenary spyware attack"

If you're a member of civil society + received an alert, you can request forensic support using our Get Help form👇https://t.co/ZLXDwM5Es2

— Amnesty Tech (@AmnestyTech) April 11, 2024