Apparition de boutons blancs sur les lèvres : que signifient-ils ?

Découvrez ces causes sérieuses à l'origine de l'apparition de boutons blancs sur les lèvres, ou proches des lèvres.

Tl;dr Les petites bosses blanches près des lèvres peuvent indiquer des problèmes de santé sérieux.

Elles peuvent provenir de différentes causes nécessitant une attention particulière.

Si ces bosses persistent ou causent de l’inconfort, il est recommandé de consulter un dermatologue.

Les bosses blanches près des lèvres : un signal d’alerte ?

Avez-vous déjà remarqué de petites bosses blanches près de vos lèvres ? Il est fort probable que oui. Si elles peuvent sembler inoffensives, elles peuvent aussi être le signal d’un problème de santé plus grave. En effet, ces bosses, parfois douloureuses, peuvent être plus qu’un simple souci esthétique. Elles peuvent indiquer des problèmes de santé nécessitant une attention particulière.

Comprendre les différentes causes

Les causes de ces bosses sont diverses. Parmi les plus courantes, on peut citer :

Les taches de Fordyce : de petites bosses blanches ou jaunâtres, indolores, causées par une hypertrophie des glandes sébacées. Elles sont souvent confondues avec une maladie mais sont en réalité inoffensives.

Les aphtes : il s’agit d’ulcères douloureux qui apparaissent sous forme de taches blanches, déclenchés par une blessure ou certains aliments. Ils guérissent naturellement mais peuvent réapparaître.

Le muguet oral : une infection fongique causée par le Candida qui se manifeste par des plaques ou des bosses blanches à l’intérieur de la bouche et des lèvres. Elle nécessite un traitement antifongique.

Quand consulter un professionnel de santé ?

Il est important de ne pas négliger ces bosses. Si elles persistent ou provoquent un inconfort, il est fortement recommandé de consulter un dermatologue ou un professionnel de santé. Les infections virales causées par le HSV-1, apparaissent sous forme de bosses blanches ou jaunâtres remplies de liquide. Elles sont contagieuses et souvent douloureuses.

Un risque de cancer ?

Enfin, des bosses blanches persistantes sur les lèvres qui ne cicatrisent pas peuvent indiquer une affection plus grave, comme le cancer oral. Si vous remarquez des bosses blanches persistantes sur vos lèvres, il est impératif de consulter rapidement.