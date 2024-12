Anticipez la baisse du taux du Livret d’épargne populaire en 2025: les prévisions pour février

Depuis octobre, il est clair que l'inflation impactera grandement les taux de rendement des produits d'épargne régulés tels que le Livret A, le LDDS et le LEP. Faut-il alors anticiper une baisse plus marquée en 2025 ?

Tl;dr Révision du taux LEP prévue en février 2025.

La Banque de France pourrait déroger à la règle de calcul du taux.

LEP reste un placement sécurisé malgré la baisse du taux.

Une épargne populaire face à l’inflation

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) et le livret A, deux des principaux produits d’épargne en France, pourraient voir leur rendement baisser en février 2025 en raison du taux d’inflation. Il faut rappeler que ces taux sont réévalués deux fois par an, en février et en août, bien que ceux du livret A et du LDDS aient été gelés depuis plus d’un an.

LEP : une révision à venir

Chaque année, le taux du LEP est ajusté deux fois. Il peut augmenter ou être revu à la baisse en fonction du niveau d’inflation. En octobre dernier, le nouveau taux d’inflation a été annoncé, et son pourcentage laisse présager une mauvaise nouvelle pour les détenteurs de LEP. Tous les taux sont calculés en fonction de plusieurs facteurs, dont les taux directeurs qui ont subi une baisse cette année.

Quid du nouveau taux du LEP ?

Le taux actuel du LEP est de 4%, et devrait rester tel quel jusqu’au 1er février 2025. À partir de cette date, il pourrait chuter d’un point pour atteindre 3%, le taux actuel du livret A. Si cette baisse se confirme, il est intéressant de calculer combien vous pourriez gagner. Par exemple, si vous avez placé 1000 € sur votre LEP, vous pourriez obtenir 30,83 € de gains.

La Banque de France pourrait-elle déroger à la règle ?

Le LEP, destiné aux ménages aux revenus modestes, bénéficie d’un soutien de la Banque de France, qui vise à encourager les personnes éligibles à faire fructifier leurs économies. Il est donc possible que la Banque de France déroge à la règle de calcul du taux, si le gouvernement donne son accord.

L’avis de la rédaction En dépit de la baisse prévue du taux du LEP, il demeure un placement sûr pour les ménages modestes. Cette situation rappelle l’importance d’une bonne connaissance des mécanismes d’épargne et de l’impact de l’inflation sur ces produits. Il est crucial de ne pas se laisser déstabiliser par ces changements, mais plutôt de chercher à comprendre leurs implications pour faire des choix éclairés.